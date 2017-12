Politet natt til julaften: Nesten julefred

Sør-Vest politidistrikt rykket ut til Skagenkaien i Stavanger klokka 01.20, etter melding om at to personer var svært uenige og laget bråk. De to ble begge bortvist fra sentrum.

En drøy halvtime senere måtte de rykke ut til en ny krangel, denne gangen på Byterminalen i Stavanger. To personer, 33 og 21 år gamle, ble bortvist fra stedet.

Klokka 03.17 kom det melding til politiet om høy musikk fra en fest på Storhaug. Politiet rykket ut, og påla det tre festdeltakerne å stanse festen.

Og i morgentimene kom denne etterlysningen:

Operasjonssentralen har i løpet av natten og morgentimene mottatt en rekke meldinger om observasjoner av en korpulent, eldre mann med hvitt skjegg og kledd i rødt, som har lusket rundt i hager og på tak. Han skal ha benyttet et uregistrert kjøretøy. Vi ber om tips i denne tråden. — Politiet i Sør-Vest (@politietsorvest) December 24, 2017

Og så, et par timer senere: