Nordlyset danser over fylket

Horst Kornherr på Randaberg observerte søndag kveld det vakre og grønne lyset som danset på himmelen. Bildene hans er tatt i retning Kvitsøy og Tungenes fyr.

Også lørdag kveld fikk Aftenbladet tips fra lesere om at nordlyset kunne observeres fra Tungenes fyr.

Nordlys, eller polarlys, er et fysisk fenomen som forekommer når solvinden er kraftigere enn normalt. Store elektriske utladninger slynger elektriske ladete partikler mot Jorden. Partiklene, elektroner og protoner, danner lys når de kolliderer med gassene i jordens atmosfære.

Polarlyset befinner seg i en høyde på mellom 90 og over 180 km over bakken. Fenomenet kan observeres på nattehimmelen i et belte rundt Nordpolen og Sydpolen, og viser seg som et bølgende lys som varierer både i form, farge og styrke, fra mørkeblå innom grønn og gul, til rød og oransje.

HORST KORNHERR

På den nordlige halvkule kalles nordlyset Aurora borealis, mens det på den sørlige halvkulen kalles Aurora australis.

Flere saker om nordlys: