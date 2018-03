Prisen politikerne sa nei til var 3,8 milliarder, men rett pris var kun 95 millioner

For to år siden møtte Aftenbladet sinte bjerkreimsbuer på tilhørerbenken i fylkesutvalget. Birkelandsvatnet skulle bli drikkevann for Nord-Jæren. Det ingen oppdaget var den store regnefeilen i saken.