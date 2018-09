Nærmere 150 biler i bomopprør på E18 mellom Sandvika og Oslo

1. mars 2019 kommer det 53 nye bomstasjoner i Oslo.

I tillegg til dagens bomring får Oslo en indre ring som i hovedsak skal gå langs Ring 2. Det kommer også bomstasjoner på bygrensen mot Follo og Romerike. På bygrensen mot Bærum har det i flere år vært bomstasjoner.

Bomordningen innenfor Oslo blir endret ved at man må betale i begge retninger. Til gjengjeld blir taksten halvert. De som har bombrikke, skal kun betale for én passering i løpet av én time. Det betyr at man kan kjøre gjennom dagens bomring og indre ring uten å betale for to passeringer hvis dette skjer innen én time.

Når det gjelder bomstasjoner på bygrensen, så skal de kjørende kun betale på vei inn til Oslo. Bomstasjonene på bygrensen vil ikke være koblet til stasjonene innenfor Oslo. Dermed må de som skal til Oslo sentrum både betale ved bygrensen og ved passering av en av bommene innenfor Oslo.

Elbiler må også begynne å betale fra 1. mars. De får lavere takst enn fossilbiler. Nullutslippskjøretøy som blir drevet av hydrogen slipper å betale.

Utenom rushtiden vil passering i dagens bomring og på bygrensen koste 21 kroner. For dieselbiler vil det koste 25 kroner. Elbiler må betale 5 kroner. Prisen for passering i indre ring blir 17 kroner (19 kroner for diesel og 4 for elbiler). Avgiften blir litt høyere i rushtrafikken.

De som har bombrikke vil få 20 prosent rabatt på passeringer, mot ti prosent i dag.