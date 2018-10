Færre har meldt seg på hummerfisket i år

Dette kan tyde på at mange som registrerte seg i fjor fremdeles tror den registreringen også gjelder for i år, men alle må registrere seg på nytt, skriver Fiskeridirektoratet i et notat. Det kan også skyldes nye relger.

Tabellen (under) viser en oppdatert oversikt over påmeldte for 2018 og 2017, som var det første året med pliktig registrering.

Flest påmeldte er det i Hordaland der 6000 personer er registrert, mens det er færrest i Finnmark som har 4 registrerte hummerfiskere så langt. Disse må i tillegg reise uvanlig langt for å ta del i hummerfisket, og det nærmeste blir Tysfjord i Nordland som har en egen lokal stamme av hummer.

Ekstra rømmingshull

Fra og med i år er det påbudt med et ekstra rømmingshull i alle hummerteiner i tillegg til fluktåpninger. Hullet skal ifølge Fiskeridirektoratet være så stort at man kan dra en gjenstand på 15 x 9 centimeter gjennom hullet. Hullet skal sys igjen med en oppløselig bomullstråd for å redusere faren for såkalt spøkelsesfiske hvis teinen skulle gå tapt. (Se monteringsanvisning for bomullstråd i hummerteiner.)

Hummerteiner skal ha minst to fluktåpninger, en på hver side av teinen og en i hvert kammer hvis teinen har flere kammer. Disse skal i perioden det er lov å fiske hummer ha en åpning på minst 60 mm. Utenom sesongen skal teiner som blir brukt til å fiske krabbe ha fluktåpninger på minst 80 mm

Flest i Stavanger og Haugesund

Her er de ti kommunene med flest påmeldte: (Fjorårets tall i parentes)

Eigersund 398 (453)

Finnøy 179 (242)

Haugesund 437 (588)

Karmøy 1080 (1402)

Rennesøy 228 (283)

Sandnes 262 (371)

Sola 295 (352)

Stavanger 894 (1212)

Strand 166 (233)

Tysvær 260 (344)

Interessert i hummerfiske? Her er det mer å lese: