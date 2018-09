Den lange veien fram til bomvedtaket

Side 2010 har Aftenbladet skrevet over 600 saker om bomringen på Nord-Jæren. Her er knippe av sakene som vi skrev i forkant og underveis da den nye bomringen ble vedtatt:

PUBLISERT: 07.DES.2010

Fylkespolitikerne klarte ikke å bli enige om en forlengelse av bomringen på Nord-Jæren i fylkesutvalget tirsdag ettermiddag. Ap holder Høyre og KrF på pinebenken til onsdag morgen om partiet vil bidra til flere år med bompenger.

PUBLISERT: 09.DES.2010

— Hvis kollektivtilbudet var skikkelig utbygd, tror jeg folk lettere hadde godtatt bompengene, sier Lars Peter Endresen, leder av politisk komité i NAF Stavanger og omegn.

PUBLISERT: 10.SEP.2011

Ap på Nord-Jæren vil skjerme familier med barnehagebarn, slik at de slipper å betale i bomringen.

PUBLISERT: 23.SEP.2011

Byområder som tar i bruk køprising vil bli belønnet, sier Magnhild Meltveit Kleppa (Sp). Og det blir dyrere å kjøre med piggdekk.

PUBLISERT: 23.JAN.2012

Fra første mars blir det betydelig dyrere å passere veibommene på Nord-Jæren.

PUBLISERT: 06.MAR.2012

Det ble ikke flertall i fylkestinget for at bompengeordningen på Nord-Jæren skal forlenges etter 2015. — En drømmestart før stortingsvalget, sier Frp.

PUBLISERT: 28.MAR.2012

Høyre har tro på en løsning rundt striden om bomringen på Nord-Jæren, men Aps Tom Tvedt etterlyser initiativ fra det politiske flertallet for å løse striden. Saken skal etter planen opp på nytt i fylkestinget 24. april.

PUBLISERT: 24.APR.2012

Flertallet i fylkestinget ble tirsdag enige om at bompengeordningen på Nord-Jæren skal fortsette.

PUBLISERT: 25.APR.2012

Bomringen på Nord-Jæren blir stående, men skal i 2016 avløses av en ny og utvidet ordning med flere bomstasjoner og dyrere bompasseringer.

PUBLISERT: 09.AUG.2012

Bjørn Michael Ellingsen mener det må finnes en mer rettferdig løsning enn dagens bompengeordning. Han og familien på Lura betaler allerede 20.000 kroner i året i bompenger. Og flere bomstasjoner kan det bli.

PUBLISERT: 05.DES.2012

Ny bomring rundt Forus, økte bompengesatser – og rushtidsavgift. Nå vil ordførerne i Stavanger, Sandnes og Sola virkelig svinge pisken over bilistene – dersom bybanen blir vedtatt.

PUBLISERT: 11.DES.2012

Det gikk som ventet i fylkestinget. Løsningen med bussvei fikk 24 stemmer, mot 23 for bybane.

PUBLISERT: 12.DES.2012

Bomringen på Nord-Jæren kan stå for fall etter at fylkestinget med én stemmes overvekt gikk for bussvei. Det mener Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø.

https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/qeAXz/Hoyre---Bomringen-i-trobbel

PUBLISERT: 18.APR.2013

Torsdag ettermiddag kan Stavanger formannskap vedta å utrede rushtidsavgift, men ordfører Christine Sagen Helgø tror konklusjonen er at den pisken ikke virker i oljebyen.

PUBLISERT: 18.APR.2013

Rushtidsavgift er ikke aktuelt foreløpig, slår fylkets samferdselssjef Gottfried Heinzerling fast etter en konferanse i dag morges med Samferdselsdepartementet.

PUBLISERT: 19.APR.2013

— Pengesterke bilister på Nord-Jæren betyr at vi må ha en rushtidsavgift som svir hvis det skal ha effekt. 50 kroner er ikke nok, sier seniorforsker.

PUBLISERT: 15.MAI.2013

50-60 kroner er ikke aktuelt som rushtidsavgift, slår fylkets samferdselssjef fast. Samtidig utredes det fire nye bomringer og 30 nye bomstasjoner rundt Forus, Sola, Stavanger og Sandnes.

PUBLISERT: 20.JUN.2013

Stavanger-bilistene får hovedregningen i forslaget om 46 nye bomstasjoner på Nord-Jæren som effektivt skal tette alle hull i bomringen.

PUBLISERT: 04.DES.2013

Bilister må betale 45 kroner i bomringen på Nord-Jæren i framtiden. Utenom rushtiden blir det 25 kroner per passering.

PUBLISERT: 05.DES.2013

Alenemor Marita Nærland fra Sandnes risikerer å måtte betale over 18.500 kroner i året i bompenger hvis forslaget til ny bompengering blir vedtatt. I dag betaler hun vel 3500 kroner for å pendle til Forus.

PUBLISERT: 20.FEB.2014

Stavanger-regionen ligger langt unna løftene om nullvekst i trafikk. Men fylkesordfører Janne Johnsen (H) møter stor forståelse hos samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

PUBLISERT: 13.MAR.2014

Arbeidsgruppen som jobber med ny bomring på Nord-Jæren foreslår at det skal koste 41 kroner med bil i rushtiden gjennom bomringen mot 20 kroner i dag.

PUBLISERT: 01.APR.2014

Statens vegvesen vender tommelen ned for Ap-forslaget om å la barnefamilier kjøre gratis i den nye bomringen på Nord-Jæren. Men noen slipper allerede.

PUBLISERT: 04.APR.2014

Høyre-ordførerne i Stavanger, Randaberg og Sola avviser ikke en differensiering av prisene, slik at det blir dyrere å passere bomringen i rushtidene.

PUBLISERT: 05.JUN.2014

Et omfattende nett av bomstasjoner i Stavanger, Sandnes og Sola skal sikre at bilistene betaler til den nye bomringen på Nord-Jæren.

PUBLISERT: 06.JUN.2014

Lokale Frp-politikere vil at folk i alle partiavskygninger presser sine politikere for å stanse planene om dyrere og mer finmasket bomløsning i hele Jær-regionen.

PUBLISERT: 07.JUN.2014

– Jeg aksepterer at det er mange skatter i Norge. Jeg aksepterer til og med at det ofte regner. Men dette... Dette går bare ikke an, sier Kiril Kutin.

PUBLISERT: 22.AUG.2014

Flertallet i Sandnes bystyre er rede til å torpedere hele 20-milliarderspakken dersom ikke barnefamilier og innbyggere i Sandnes blir tilgodesett.

PUBLISERT: 09.SEP.2014

Stavanger bystyre ga mandag sin tilslutning til nytt bompengesystem på Nord-Jæren, etter knallharde kilevinker mellom regjeringspartiene Høyre og Frp.

PUBLISERT: 07.OKT.2014

— Fjern rushtidsavgiften og oppretthold en høy rabatt for dem som har brikke, sier Sola-ordfører Ole Ueland (H), som samtidig advarer mot at bompenger brukes til å finansiere busstilbudet.

PUBLISERT: 08.OKT.2014

Samferdselssjefen svarte torsdag formiddag på lesernes spørsmål om de planlagte bomstasjonene. Les svarene hans.

PUBLISERT: 09.DES.2014

Flertallet i fylket vil at bilistene betaler 40 kroner i rushtiden i den nye bomringen på Forus.

PUBLISERT: 24.FEB.2015

— Det er en skandale at samferdselssjefen ikke ser at Hundvåg kommer i en helt annen situasjon enn alle de andre bydelene, sier Egil Olsen (H).

PUBLISERT: 05.JUN.2015

Det blir langt vanskeligere å unngå bompenger når de planlagte bomstasjonene på Nord-Jæren åpner om vel halvannet år.

PUBLISERT: 05.JUN.2015

Mor Ane jobber nord for bomringen, far Bjørn jobber sør for bomringen, tenåringene Markus og Joachim har aktiviteter og venner i alle retninger. Det vil påføre familien mellom 30.000 og 35.000 kroner årlig i bomavgifter.

PUBLISERT:05.JUN.2015

Mye må gjøres før bomringen er på plass i 2017.

PUBLISERT: 19.AUG.2015

De frykter både farlige trafikksituasjoner og verditap på eiendommene sine hvis forslaget til plassering av ny bomstasjon i Roald Amundsens gate blir stående.

PUBLISERT: 07.SEP.2015

Den nye bomringen på Nord-Jæren utsettes trolig med et halvt års tid. Men bilistene slipper ikke bompenger, siden dagens bomring kan forlenges når den utløper 31. desember neste år.

PUBLISERT: 16.DES.2016

Regjeringen vil ha ny bomring på Nord-Jæren fra 2018, åpner for trolleybuss, varsler kamp om milliarder og godtar 44 kroner per passering.

PUBLISERT: 14.MAR.2017

Privatbilister og næringslivet må punge ut over 25 milliarder kroner når Stortinget vedtar et historisk transportløft for Nord-Jæren.