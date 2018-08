Frp vil ha omkamp om bymiljøpakken

Fylkespolitiker Anita Egeli vil be fylkesutvalget ta en ny runde med kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg om bymiljøpakken. Hun vil ha ut rushtidsavgiften og gi fritak for personer som kan påvise at det ikke er alternative reisemåter enn bil. Dessuten vil hun ha konsekvensutredet hva bymiljøpakken betyr økonomisk for privathusholdninger og næringsliv.

Vil ha ny runde

I en interpellasjon til fylkesutvalget skriver hun blant annet: «Etter 2014 har også veksten og prognosen for regionen endret seg betraktelig, og flere opplever økonomisk vanskelige tider. Det burde nå være riktig og ta en ny runde med de 4 kommunene og belyse nye sider ved den vedtatte bymiljøpakken, og påfølgende nye runder med staten som også Statsråden for samferdsel mener er mulig.»

Fylkesvaraordfører Marianne Chesak (Ap) mener Egeli og Frp heller bør gå til sine partifeller i regjeringen og be om mer statlige penger til å finansiere bymiljøpakken:

Hard medfart av Ap

– Hvis Frp ønsker mindre bompenger, må de sørge for større statlig finansiering. Det er veien å gå. Løsningen er ikke å stoppe prosjektet, gi mindre til kollektiv, sykkelstamvei og vei. Det er ikke det folk og næringslivet vil ha. Det er heller ikke veien å gå i forhold til klima. Vi trenger disse prosjektene for at Nord-Jæren skal bli et bedre sted å bo. Vi får ingenting hvis vi ikke er med i bymiljøpakken, sier Chesak.

Hun minner om at bymiljøpakken nå skal reforhandles med staten.

– Det er der vi har muligheten til å forhandle fram en bedre avtale. Vi må sørge for at staten dekker mer. Det vil kunne lette bompengetrykket. Derfor er det litt merkelig at interpellasjonen kommer nå. I stedet for å stoppe et allerede påbegynt prosjekt, vil jeg oppfordre Frp til å snakke med sin øverste sjef i samferdselsdepartementet, sier Chesak.

