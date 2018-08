Alt om byttene i regjeringen

Både Ketil Solvik-Olsen (Frp) og Terje Søviknes (Frp) forlater sine stillinger i regjering.

Flere medier omtaler avgangen til Ketil Solvik-Olsen som en bombe. For pappa, Aksel Solvik-Olsen var det gammelt nytt.

Avskjedspresangen fra samferdselsministeren til sine kritikere på Nord-Jæren er beskjeden om at fem ordførere torsdag misbrukte sjansen til å stoppe hele den nye bomringen.

At Ketil Solvik-Olsen går av er en del av en ti år gammel plan. En plan som Erna Solberg (H) og Siv Jensen (Frp) har vist om siden Solvik-Olsen ble en del av regjeringskabalen i 2013.

På lederplass skriver Aftenbladet at Fremskrittspartiet mister sin viktigste statsråd.

Entreprenøren fra Jæren, Bjørn Risa bruker store ord når han deler sitt syn på jobben som Solvik-Olsen har gjort.

Det landbruksminister Jon Georg Dale som skal overta som samferdselsminister. Posten som landbruksminister er det Bård Hokksrud som skal fylle.

Frp-toppene i Rogaland sier det blir trist å miste det de mener er to av regjeringens beste statsråder.

Avtroppende olje- og energiminister Terje Søviknes utmerker seg som den ministeren som har gått lengst i å følge oljeselskapenes og ikke fellesskapets beste i norsk oljepolitikk, mener Truls Gulowsen i Greenpeace Norge.

I et debattinnlegg lurer Bård Vegar Solhjel på hvor ordene klima og miljø har vært i tiden Søviknes har vært oljeminister.

I oljebyen har derimot pipa en annen tone. Både Christine Sagen Helgø og «oljemessen» gir Søviknes de beste skussmål.

Det er Kjell-Børge Freiberg (Frp) fra Hadsel kommune i Lofoten som blir ny olje- og energiminister. Konserntillitsvalgt i Equinor, Bjørn Asle Teige, håper at nye områder blir åpnet for oljebransjen.

Avgangen til Søviknes kommer samtidig som det ble offentliggjort at Riksadvokaten skal avgjøre om Søviknes-saken skal gjenopptas. Advokaten til kvinnen som vil ha gjenopptakelse, sendte nylig en utfyllende klage. Dette skal ikke ha noen sammenheng med avgangen.

Statsviter og førsteamuensis ved Universitetet i Stavanger (UiS), Svein Tuastad mener skiftet i regjeringen kan få dramatiske følger for Frp. Solvik-Olsen er i dag også nestleder i Frp, og vil gjerne fortsette i den stillingen, om han får lov. Tidligere har Per Sandberg trukket seg som nestleder. Mandag møtes toppledelsen i Frp for å ta stilling til om Solvik-Olsen skal erstattes.

Ser man situasjonen med Rogalands-øyne er det også dramatisk. Rogalands representasjon i regjeringsapparatet har blitt redusert betraktelig på forholdsvis kort tid.