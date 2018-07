8900 flere seter på toget under Tall Ships

Det er forventet at et hav med folk skal strømme inn til byen for å få med seg de majestetiske skutene under The Tall Ships Races. Forrige gang Stavanger var vertshavn, var hele 450.000 personer til stedet.

I år er det forventet enda flere.

Parkeringsmulighetene kan bli knappe i det tusenvis skal frem. NSB og Kolumbus vil passe på at kollektiv-transport er en mulighet.

Kommer du med båt? Umulig å finne båtplass i Stavanger

Lang, lang rekke

NSB vil være imøtekommende og vil sette alle sine tilgjengelige tog i bruk. Flere vil hektes på de mest populære rutene, slik flere skal få et sete.

- For å sørge for en best mulig reise til og fra skutene kjører vi faktisk alle tog tilgjengelig på lørdag. Da kjører vi doble togsett på alle lokaltog mellom Egersund og Stavanger fra formiddagen til siste nattavgang søndag morgen, sier driftsjef Amuns Kjelland i NSB Sør, i en mail.

Ved torsdag og fredag vil toget derimot kjøre som normalt. Grunnen til dette er at det er flere ruter satt til hverdagene enn helg.

– Vi oppfordrer allikevel reisende å kjøpe billetter på forhånd eller via NSB-appen for å unngå unødvendig kø i billettautomat. I tillegg til å ta hensyn til hverandre slik at alle får en trivelig og fin reise, sier driftsjefen.

Kolumbus forberedt

Folkemengden skal bli dobbel som stor som med gladmaten forrige helg. Her regnes det med det var rundt 250.000 personer til stedet.

Ved Gladmaten økte Kolumbus kapasiteten med mellom 15.000 og 20.000 passasjerer. De opplevde en betydelig passasjerøkning og vil nå gjøre det samme under The Tall Ships Races.

– 15 ruter får økt kapasitet. Vi omdisponerer bussene på de rutene vi forventer stor pågang, inn og ut av sentrum – og setter inn større busser, skriver kommunikasjonsjef, Grethe Skundberg.

Ved å øke kapasitet håper de at alle skal kunne komme seg inn til sentrum.

Kulturprogrammet blir historisk under The Tall Ships Races

Her er skutene i årets Tall Ships Races

Her er programmet til The Tall Ships Races 2018 i Stavanger