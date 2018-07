Se skutene når de kommer til Stavanger

Skutene som er med i The Tall Ships Races kommer til Stavanger torsdag morgen. Alle skal være på plass til 12.00.

Fra Tungenes fyr kan man se innseilingen til Stavanger. Kameraet er programmert til å bevege seg så det skal dekke mest mulig av området.

Også kameraet med oversikt over Byfjorden beveger seg. Her er det gode muligheter til å få med seg det meste.

Der oversikten fra forrige kamera slutter, fortsetter dette i retning Oljemuseet og bybrua.

Det er dessverre litt smuss på linsa til kamera vi har i Vågen, vi er klar over det, men det er ikke mulig å gjøre noe med det. Når det er sagt, så gir det fortsatt et godt blikk over skuter, folk og liv.

