Høyre-politiker Odd Jo Forsell er død

Forsell døde av kreft, 57 år gammel.

Den kjente høyrepolitikeren har hatt flere tunge verv i Stavanger Høyre, blant annet som leder av partiet. Han har vært medlem av Stavanger bystyre i flere perioder, første gang i perioden 1991 til 1995. Han satt også i bystyret for inneværende periode.

Til daglig jobbet han som advokat i Stavangeradvokatene. Forsell var også styreleder i Rogaland brann og redning IKS.

– Han var veldig flink til å ta vare på oss andre i partiet og han hadde en helt spesiell omsorg for dem rundt seg. I dag tenker jeg først og fremst på kona hans Hjørdis og barna, sier stavangerordfører Christine Sagen Helgø.

Hun vil også gjerne trekke frem Forsell sitt store engasjement for trehusbebyggelsen i Stavanger.

– Han var en stor forkjemper for å ta vare på trehusbyen og han var opptatt av å beholde identiteten til Stavanger. Han døde så altfor tidlig, dette er bare veldig trist. Han vil bli dypt savnet, sier Sagen Helgø.

– Utrolig tungt

Flere partikolleger minnes Forsell som en dyktig og engasjert politiker.

– Han kjempet til det siste og ville gjerne være med videre i politikken. Odd Jo var en kar vi alltid kunne stole på. Det er utrolig tungt å miste noen du er så glad i, sier Kristen Høyer Mathiassen, som har vært partikollega med Forsell i nærmere 30 år.

Jon Ingemundsen

– Dette er et stort tap for partiet. Han var en mann vi kunne ringe morgen, middag og kveld, og vi visste alltid hvor vi hadde ham. Men i dag går våre tanker først og fremst til kona Hjørdis og ungene, sier Høyer Mathiassen.

Lagbygger

Forsell har hatt en rekke tillitsverv som folkevalgt i Stavanger, blant annet som tidligere medlem av kommunalstyret for byutvikling, kommunalstyret for tekniske driftstjenester, kommunalstyret for skole og barnehager, leder av ligningsnemnda, medlem av overligningsnemnda og leder av skatteutvalget.

Også leder i Rogaland Høyre, Elin Schanche, minnes en god partikollega.

– Han kommer til å bli dypt savnet i Høyre. Odd Jo var en grundig og dyktig politiker som satte seg veldig godt inn i sakene. Han hadde en fantastisk humor og var en god lagbygger. Jeg kjente han som et varmt menneske som virkelig brydde seg om andre, sier Schanche.

