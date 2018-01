Planlegger fremtiden til Pedersgata

– Vi ønsker å finne ut hvilke behov folk har og hvilke ønsker de har før vi går i gang med nye planer og prosjekter, sier prosjektleder Runar K. Kvalvik i Stavanger kommune.

Åpent møte

Foreløpig har mellom 60 og 70 personer meldt seg på verkstedet og på eventen på Facebook er 225 interesserte. Kvalvik forteller at det fremdeles er mulig å bli med.

– Vi ønsker at flest mulig deltar og av de som er påmeldt, er det en god blanding av beboere og næringsdrivende, sier han.

Påmelding skjer via eventens Facebook-side, questback eller ved å sende epost til Léva Urban Design.

Ulike temaer

Léva Urban Design vil lose deltakerne gjennom kvelden. Temaene er handlegata Pedersgata, den grønne Pedersgata, matmekka Pedersgata og mangfoldige Pedersgata.

– Vi vil dele dem inn i mindre grupper på kanskje fem eller seks personer som skal diskutere ulike spørsmål, sier han.

Alle bestemmer selv hvilket tema de vil diskutere og er opptatt av. Språket er norsk, men del vil være kommune-ansatte tilstede som snakker tysk, engelsk og urdu.

Tar det videre med politikerne

Etter diskusjonene vil gruppene presentere det de har snakket om til de andre.

– Det som blir tatt opp i de mindre gruppene og under fremføringene, vil vi ta med videre til politikerne. Vi planlegger å ta oppsummeringen opp som en sak i formannskapet, sier han.

Nye sentrumsplaner

Kommunen skal i gang med et prøveprosjekt for å legge bedre til rette for syklister i Pedersgata.

– Det er grunnen til at vi ønsker å høre hva folk mener og ønsker før vi starter, sier han.

