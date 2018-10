TV-aksjonen: Kjærlighet og god søvn på bøsse

Åpenbare spørsmål har gjerne åpenbare svar.

– Hvorfor er dere med på dette?

– Fordi vi har lyst til å hjelpe, sier Helle Randulff Stecher (8).

Hun har med seg moren Christina, broren Jørgen (5) og venninna Julie Nærheim Samuelsen (8). De fire ivrige bøssebærerne er godt utstyrt i regnklær og er på Skipper Worse på Eiganes for å hente bøsse og kart over hvor de skal gå for å samle inn penger til årets tv-aksjon.

Alle fire vet godt hva pengene går til i år.

– Kirkens Bymisjon, sier de tre ungene nesten i kor.

– Pengene går til en god natts søvn og til å gi folk den kjærligheten de trenger, legger Helle til.

– Og til å inkludere folk mer i samfunnet, supplerer mor Christina Randulff.

Da er regnvær ingen hindring.

– Jeg synes bare det er deilig, sier Jørgen.

Jarle Aasland

950 bøssebærere

Mange av bøssebærerne som møtte opp på Skipper Worse, hadde med seg ungene og tok årets tv-aksjon som en søndagstur i dårlig vær der inntektene går til et godt formål. De fleste hadde både paraplyer og gode regnklær for å holde seg mest mulig tørre i det våte været.

– Fordelen med dette været er at folk gjerne holder seg hjemme. Utfordringen kan være at noen av bøssebærerne ikke møter opp, men så langt ser det veldig bra ut, og det er fullt av bøssebærere som møter opp der jeg har vært, både på Midjord Bydelshus på Storhaug og her på Eiganes, sier Ann Sesilie Tekfeldt, som er fylkesaksjonsleder for Tv-aksjonen i Rogaland.

Totalt er det rundt 950 bøssebærere i Stavanger, og da er ikke alle ungene som går sammen med foreldrene regnet med.

– Jeg håper at alle husene blir besøkt, sier aksjonslederen.

100 millioner på bøsse

Selv om mange har sluttet å bruke kontanter i hverdagen, kom det inn over 100 millioner kroner i kontanter på bøssene under tv-aksjonen i fjor, ifølge Tekfeldt. Det utgjorde en betydelig andel av det totale innsamlingsbeløpet på nærmere 245 millioner.

– Det er mulig å gi penger via Vipps. Men for mange er det en tradisjon å putte pengene på bøssene, og jeg tror at folk synes det er litt gøy, sier Tekfeldt.

Jarle Aasland

I fjor gikk pengene til Unicef. Året før fikk Røde Kors inn 230 millioner kroner. Rekorden er det Kirkens Nødhjelp som har med 253 millioner kroner.

I år handler ikke tv-aksjonen om å redde folk i nød som bor i land langt unna. Det handler om å gi folk som bor her i Norge en seng å sove i, hjelpe personer som faller utenfor det vanlige arbeidslivet og skape møter som gjør folk mindre ensomme

Allerede før bøssebærerne begynte å banke på dørene klokken 16 søndag ettermiddag, var det samlet inn over 7 millioner kroner til TV-aksjonen i Rogaland. Det største beløpet kom fra Equinor og var på 1,5 millioner. I år går pengene til Kirkens Bymisjon, og årets aksjon handler om å skape møter som kan redde liv.

Pengene skal fordeles på tre hovedområder: