Merete Hodne føler seg trakassert ut av egen frisørsalong. Nå legger hun ned.

«Da er dagen kommet. Jeg orker ikke lenger å kjempe for å holde liv i Comeback Hårdesign», skriver Merete Hodne på bloggen sin.

Hun sier til Jærbladet at hun at følt seg trakassert over flere år.

– Jeg har fått vinduer knust og fått hele salongen tilgriset med egg, sier hun.

Tap på tap

I 2016 ble hun dømt til å betale en bot på 10.000 i tillegg til 5000 i sakskostnader, etter å ha nektet en kvinne med hijab adgang til sin frisørsalong på Bryne. Hun anket dommen, men tapte også i lagmannsretten, men boten ble redusert til 7000 kroner.

I 2017 anmeldte hun Løgnaslaget og krevde inntil 200.000 kroner i oppreisning fra hvert av medlemmene i revygruppa som kalte henne «nazifrisør» i sangen om «en hårsår frisør fra Bryne». Forestillingen «Løgnasevangeliet» ble sett av 25.000 tilskuere.

Rettssaken mellom Hodne og Løgnaslaget ble i september utsatt på grunn av dommermangel som følge av sykdom.

Hodne tapte i tingretten, men anket. Saken kommer opp i februar 2019.

Dråpen som fikk begeret til å renne over, er ifølge avisen et brev om at huset er satt i pant.

– Bakgrunnen for dette er hvis jeg skulle tape mot Løgnaslaget i Lagmansretten og skulle komme til å betale et eventuelt krav i etterkant av dette, sier Hodne.

LITT HISTORIKK:

– Misfortstått

Hodne sier hun føler seg misforstått og uthengt.

– Jeg føler media har misforstått og skrevet at alle nå kan kalle meg nazist. Jeg føler meg rett og slett sett i gapestokk, seier Hodne.

Hun har fortsatt ikke gitt opp å vinne fram i retten.

– Dersom jeg vinner i retten, legger jeg inn årene. Dersom jeg taper, har kampen min såvidt begynt, sier hun.