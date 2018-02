Nytt liv før døden for gammel kirke?

Det betyr at den gamle, ærverdige kirken fra 1917 får bestå likevel, om Venneforeningen for Ålgård gamle kirke og kommunen kommer fram til en avtale. Kommunestyret forutsetter i den videre dialogen med Vennegruppen at hjemmel og eierskapet til den gamle kirken skal tilhøre Gjesdal kommune eller Gjesdal kirkelige fellesråd.

Svein Kåre Edland i Vennegruppen for Ålgård gamle kirke er positiv til at de har kommet så langt, men sier det fremdeles er en vei og gå før kirken endelig er reddet.

– Selve vedtaket er egentlig bare en fullmakt til kommuneadministrasjonen om å forhandle videre med oss. Etter disse rundene vil det bli tatt en beslutning, og sånn sett er jeg positiv til at vi har kommet så langt, sier han.

Klar for forhandlinger

Vennegruppen har pekt ut en trio som skal gå inn i en reell forhandlingsprosess med kommunen, og de søker nå etter løsninger alle kan leve med.

– Vi er klar til å starte forhandlingene når som helst, men vi ser for oss en periode på 2–3 måneder hvor vi kan definere hva vi kan gjør og ikke gjør sammen med kommune og kirkelig fellesråd, sier Edland.

– Vil du si den er reddet?

– Det er for tidlig og si, men du kan kanskje skrive «Nytt liv før døden?», avslutter han.

Espen Aaserud Karlsen (Frp) fremmet forslag om å avslutte dialogen med Vennegruppen og forberede riving av kirken. Dette forslaget falt med seks mot 21 stemmer i kommunestyret.