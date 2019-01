Bispedømmerådet er klar med sin bispefavoritt

Stavanger bispedømmerådet har torsdag morgen bestemt at deres bispefavoritt er Helge S. Gaard. Fra før av er det kjent at Gaard også fikk størst oppslutning blant de stemmeberettigede.

Som nummer to rangerer bispedømmerådet Haakon Kessel.

Anne Lise Ådnøy, som har vært konstituert biskop det siste året, og som også har møtt i bispedømmerådet, rangeres på 3. plass.

– Rangeringen er vår samlede anbefaling til Kirkerådet, sier leder i bispedømmerådet Marie Klakegg Grastveit.

Ådnøy: - Ikke uventet

– Dette var ikke uventet for meg. Jeg har vært medlem i dette rådet i ett års tid, og jeg vet at de ønsker å beholde dette bispedømmet som et konservativt bispedømme, sier Anne Lise Ådnøy.

Hun opplever ikke at det noen som helst knute på tråden mellom henne og rådet, og sier hun trives godt sammen med representantene.

– Jeg tenker at dette ikke handler om personen Anne Lise Ådnøy. Dette er mer et kirkepolitisk vedtak.

– Hva tenker du om dine videre muligheter nå?

– Jeg er fortsatt én av tre kandidater, sier Ådnøy.

– Et sterkt signal

– Ved å sette Ådnøy på 3. plass, all den tid hun er konstituert biskop, sender bispedømmerådet et ekstra sterkt signal til Kirkerådet på at det er Gaard - eller en som ligner han, i dette tilfellet Haakon Kessel, de vil ha som biskop - og ikke Ådnøy. Hvorfor de gjør det tør jeg ikke spekulere i, men rådet var ikke så veldig fornøyde med hvordan Gaards kandidatur ble behandlet for to år siden, sier Bård Mæland, prorektor ved VID.

Torstein Jørgensen, tidligere professor ved Misjonshøyskolen, mener det er som forventet at Gaard ble rangert som nummer én all den tid han fikk desidert størst oppslutning av de som har stemt.

– Det ville imidlertid ikke vært unaturlig om bispedømmerådet valgte å gi prioritet til lokalstemmene og innstille Ådnøy som nummer to og Kessel som nummer tre, sier Jørgensen.

I bispedømmerådet sitter: Marit Sofie Teistedal Vikre, Rolf Magne Haukalid, Sofie Braut, Gyrid Espeland, Leif Christian Andersen, Lars-Tore Anda og Aslaug Louise Kongshavns.

Prost i Ytre Stavanger Stefan Emmerhoff er fungerende biskop i denne saken, og har også stemt i rådet.

Lang ansettelsesprosess

Å ansette ny biskop er en svært lang og omstendelig prosess. 22. oktober i fjor gjorde bispedømmerådet kjent hvilke fem kandidater det mente er egnet som bispedømmets neste biskop.

Etter at kandidatene ble presentert 9. november, åpnet de digitale stemmeurnene. Over 200 stemmeberettigede har stemt på sine tre favoritter. De to som fikk færrest stemmer var Marta Botne og Alf Petter Bu Hagesæther. De er dermed ute av kampen.

Helge S. Gaard fikk størst oppslutning med 123 førstestemmer, mens Anne Lise Ådnøy fikk nest flest: 62 førstestemmer.

Helge S. Gaard - 34,24 prosent

- 34,24 prosent Anne Lise Ådnøy - 22,90 prosent

- 22,90 prosent Haakon Kessel - 22,11 prosent

- 22,11 prosent Alf Petter Bu Hagesæther - 12,87 prosent

- 12,87 prosent Marta Botne - 7,89 prosent

Gaard favoritt også for to år siden

Gaard fikk også størst oppslutning for to år siden da Kirkerådet utpekte Ivar Braut til biskop. Han ble også rangert som førstevalget til både bispedømmerådet og av landets biskoper.

Bispedømmerådet gjordet torsdag altså kjent at det fortsatt vil ha Gaard som biskop.

Også landets 12 biskoper skal rangere de tre gjenværende kandidatene. Resultatet skal være klart om kort tid. Verken konstituert biskop Anne Lise Ådnøy eller Helge S. Gaard, som har fungert i Ådnøys fravær, deltar på avstemmingen.

Prost i Ytre Stavanger Stefan Emmerhoff er fungerende biskop i denne saken, og får altså gi sin stemme.

I dag er 6 av de 12 biskopene menn. I fravær av Ivar Braut har Anne Lise Åndøy vært konstituert biskop, og dermed har kvinneandelen vært på 7.

