Sparket UiS-professor tapte i retten

Det melder NRK.

Tirsdag falt dommen i saken mellom tidligere professor Nils Rune Langeland og Kunnskapsdepartementet.

Professor Langeland saksøkte Kunnskapsdepartementet etter at han fikk sparken som professor ved Universitetet i Stavanger høsten 2017. Han mener avskjeden bygger på ugyldig grunnlag.

– Jeg har gått noen runder sammen med advokaten min før jeg bestemte meg for å stevne Kunnskapsdepartementet. Jeg mener det er en ulovlig avskjedigelse, og ser klart at saken min, i tillegg til å være urettferdig og umoralsk, også stiller flere prinsipielle juridiske spørsmål, sa den avskjedigede historieprofessoren Nils Rune Langeland til Aftenbladet da.

Han mente blant annet at om avskjedigelsen blir stående, åpner det for en skjønnsbasert avskjedigelse av statsansatte.

Staten, på sin side, mener kravene til avskjedigelse er oppfylt. Oslo tingrett har også kommet fram til at staten ved Kunnskapsdepartementet frifinnes.

«Retten har kommet til at vilkårene for avskjed etter statsansatteloven § 26 bokstav c) er til stede. Etter denne bestemmelsen kan en statsansatt avskjediges når vedkommende på tross av skriftlig advarsel gjentatt har krenket sine tjenesteplikter.»

Oslo tingrett mener det er bevist at Langeland ved flere tilfeller gjennom mange år oppførte seg ufint og ubehagelig mot overordnede, kolleger og samarbeidspartnere. På den måten krenket han sine tjenesteplikter.

