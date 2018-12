Solgt for 14 millioner kroner til baptister

Misjonssalen er en del av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM).

Det er avisa Dagen som skriver at Misjonssalen i Langgata er solgt for 14 millioner kroner til Immanuel Baptist Church (IBC). Medlemmene i denne kirken skal komme fra chin-folket i Myanmar.

Det er selskapet Norrøna AS Sandnes som står som formell eier av Misjonssalen.

– Vi synes vi har fått en grei pris som begge parter er fornøyd med. Vi er fornøyde med salget fordi det tilfører oss kapital som skal brukes i forbindelse med kjøpet av Brannstasjonen, sier Arnt Ove Berg, styreleder i NLM, til Dagen.

NLM kjøpte i april i år den gamle brannstasjonen i Sandnes for 79,2 millioner kroner.

Arnt Over Berg, leder av NLM Sandnesporten, sa til Aftenbladet i april at de har store planer for området. Blant annet skal den gamle brannstasjonen beholdes som det landemerket den er, og skal bli brukt som menighet og et aktivitetssenter.

NLM vil fortsette å bruke Misjonssalen fram til Brannstasjonen er klar til innvielse om ett par år.

IBC Sandnes, som altså kjøper Misjonssalen, holder i dag til i Telefonveien på Ganddal i Sandnes.

Ifølge baptist.no ble IBS Sandnes etablert i 2008 og har ca 90 medlemmer, inklusive mange barn og unge. Menigheten har har gudstjenester og søndagsskole.