Eldre kvinne savnet, sist sett i Østre bydel

Det melder politiet klokken 21.09 tirsdag.

Kvinnen forsvant i området rundt Austbø. Hun er 90 år gammel, har rødt hår og er rundt 160 centimeter høy. Hun hadde på seg en sort, tynn jakke og hadde med seg ei sort veske da hun forsvant.

– Hun bor på sykehjem, og det var personalet der som meldte henne savnet like før klokken 21, sier Dag Steinkopf, operasjonsleder ved Sør-Vest politidistrikt.

Klokken 22 er både politi og brannvesenet i gang med å lete etter kvinnen.

– I tillegg er frivillige letemannskaper på vei. Vi leter i området fra sykehjemmet og ned mot sjøen, og derfor deltar brannvesenet med båt, sier Steinkopf.

Klokken 23.45 melder politiet at letemannskapene har forflyttet seg til Østre bydel i Stavanger.

– En bussjåfør har meldt fra til oss om at kvinnen har tatt bussen fra Hundvåg. Han er helt sikker på at hun gikk av bussen ved Kjelvene, og vi mener det er sannsynlig at hun befinner seg i dette området. Derfor søker vi nå her, sier operasjonsleder Tor Helge Stavik ved Sør-Vest politidistrikt til Aftenbladet.

Har du sett kvinnen, ta kontakt med politiet på telefon 02800.

Fredrik Refvem

