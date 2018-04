UiS: Kjempeøkning i forskningspoeng

UiS hadde i fjor 26,8 prosent flere forskningspoeng enn året før. Det er den største prosentvise økningen blant alle universitetene i landet.

UiS oppnådde i fjor 1021 publikasjonspoeng. Det er en oppgang på 215,1 poeng fra 2016, viser tall fra Database for statistikk om høyere utdanning

Rektor Marit Boyesen gleder seg over framgangen.

– Forskning er en viktig del av universitetets arbeid. At vi vokser på dette området kommer av at vi satser på forsking og har ansatte som hver dag står på for å oppnå gode resultat, sier Boyesen i en pressemelding.

Snittet for alle universitetene var 3,5 prosent økning i fjor. Universitetet i Bergen hadde en tilbakegang i antall forskningspoeng.

Prosentvis økning og nedgang for universitetene i 2017 sammenlignet med 2016:

Universitetet i Stavanger + 26,8 prosent

Universitetet i Agder + 23,4 prosent

Nord universitet + 21,2 prosent

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet + 4,5 prosent

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet + 2,7 prosent

Universitetet i Oslo + 2,1 prosent

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet +/- 0,0 prosent

Universitetet i Bergen - 2,4 prosent

Også når det gjelder publiseringspoeng per vitenskapelige årsverk har UiS en vekst fra 2016.

For første gang er UiS over 1 poeng per vitenskapelig ansatt. (1,15 poeng i 2017, mot 0,94 i 2016.) Målet er 1,2 poeng innen 2020.

– UiS har satset systematisk på forskning og forskerutdanning siden vi fikk universitetsstatus i 2004, og vi gjør stadig nye grep for å heve forskningskvaliteten. Blant annet har vi i samarbeid med Universitetsfondet fått på plass et toppforskingsprogram for yngre framragende forskere, sier Boyesen.

Det teknisk-naturvitenskaplig fakultet står for mer enn halvparten av publikasjonspoengene ved UiS.