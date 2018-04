Svein Gjedrem valgt inn i Lyses konsernstyre

Styreleder Harald Espedal var ikke på valg. De tre nye aksjonærvalgte styremedlemmene er tidligere konserndirektør for økonomi og finans i E-Co, Stine Rolstad Brenna, tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem, og advokat Sissel Hegdal Knutsen. Kristine Enger og Pål Morten Borgli fortsetter i styret for to nye år. De ansatte har i eget valg oppnevnt Marie Folstad, forretningsutvikler i Lyse Neo, og Arne Sele, prosjektleder i Lyse Elnett som medlemmer av konsernstyret. Ane Mari Braut Nese, ble gjenvalgtvalgt som leder i bedriftsforsamlingen for to nye år.

- Lyse opplever for tiden rekord i antall henvendelser til elnett for å bygge ut strømnettet, og vi er inne i et svært spennende og travelt år, framholdt konsernsjef Eimund Nygaard i sin orientering.

Dette ifølge en pressemelding.

Som Aftenbladet tidligere har meldt blir utbyttet til eierkommunene på 500 millioner kroner.