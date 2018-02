Død mann funnet på Vaulen - pågrepet person løslatt

– Politiet etterforsker saken og prøver å finne dødsårsak. Vi har ulike hypoteser. Dette kan være helserelatert, det kan være en ulykke eller en straffbar handling, sier Are Nygård Berg, jourhavende jurist i Sør-Vest politidistrikt.

Han sier at politiet har flere personer som jobber med saken, og at de har tatt flere avhør.

Løslatt

Politiet pågrep tirsdag en person, som er siktet for brudd på Veitrafikkloven.

– En person har vært pågrepet siden i går kveld. Vedkommende er nå løslatt, noe som betyr at mistanken er betydelig svekket. Det fremstår som mest sannsynlig at dette er et helserelatert dødsfall, sier Berg ved 14-tiden onsdag.

Vedkommende forblir likevel siktet frem til saken er ferdig etterforsket.

Berg sier det ikke er noe som tyder på at politiet kommer til å gjøre andre pågripelser og at det er mindre sannsynlig at det ligger en straffbar handling bak dødsfallet.