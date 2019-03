– Beboerne skal være ute av boligen, men dette er foreløpig ikke bekreftet. Nabohuset er evakuert for sikkerhetsskyld, sier operasjonsleder Thomas Nordvik.

Brannen er nå under kontroll, og brannvesenet jobber med etterslukkingen. Det er fortsatt varmt og flammene ulmer under taksteinene. Brannvesenet vil ikke at naboene skal returnere til boligen sin før dette er slukket.

Politiførstebetjent og fungerende innstatsleder, Kjetil Mjåtveit, er på stedet.

– Vi fikk melding om brannen klokken 23.45. Det er fire beboere som er registrert på denne adressen. Tre av dem var hjemme, og kom seg ut av boligen før nød-etatene var på stedet, sier Mjåtveit.

Fredrik Refvem

– Da vi kom frem til huset så vi åpne flammer som hadde gått gjennom taket, og det var mye røyk. Brannen har trolig startet i en av de øverste etasjene av bolig. Det er for tidlig å stadfeste årsaken til brannen, men det har muligens startet i ventilasjonsanlegget.

Mjåtveit forteller at de evakuerte har stått ute i gaten og blir ivaretatt av andre naboer.