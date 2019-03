Yr.no meldte over 270 minusgrader i Rogaland!

Vinterferien holdt på å smelte bort på fjellet, og mange var bekymret, men 272 minusgrader er vel i meste laget, selv for vinterfans.

Aftenbladet har fått haugevis med skjermdumper av værmeldingen for neste søndag. Godt utstyrt med utropstegn og friske kommentarer.

Ifølge værmeldingen ser det ut til at flere steder i landet får det ekstremt kaldt neste søndag. Det er meldt hele 273 minusgrader på blant annet Mariero, Gjesdal og i Suleskar.

– Det er en så åpenbar feil at folk skjønner at det ikke stemmer, sier Gitte Flesland, konsulent i Yr.no.

– Det har blitt litt kluss mellom kelvin og celsius, opplyser Gitte Flesland, kosulent i Yr.no.

Værmeldingen viser minus 272 grader for søndag kveld og natt til mandag i Stavanger og flere steder i området.

Det har skjedd en teknisk feil hos Yr.no, og de ansatte jobber med saken.

– Vi håper å få det ordnet før neste kjøring om noen timer, forteller Flesland.

Det er på langtidsvarselet at feilen har oppstått i deler av Norge. Det er rett og slett feil verdier som har blitt oppfattet.

Flesland er glad for at tallet er såpass høyt at de fleste vil ha forståelse for at det er en teknisk svikt.