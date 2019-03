Seks statlige arbeidsplasser fra Oslo til UiS

– Dette er en svært god nyhet og en tillitserklæring. Både for UiS, og særlig for Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora, sier prorektor Dag Husebø på UiS til Aftenbladet.

Som et ledd en avtale med Venstre inngått i 2016 om å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo, inviterte Kunnskapsdepartementet fire universiteter til å søke om å få Kunnskapssenteret. Dekan Elaine Munthe ved fakultetet ledet søknadsarbeidet. Og onsdag kunne hun gledesstrålende konstatere at UiS hadde den beste søknaden.

Alise Lea Tiller

– Sterkt faglig miljø

– Vi vant kampen med de fordi vi hadde klare visjoner for hva vi ville med senteret, fordi vi har et sterkt faglig miljø og fordi vi kunne dokumentere at vi allerede gode resultatet og god infrastruktur, sier Husebø.

Foreløpig er det snakk om seks stillinger, men Husebø sier at UiS har ambisjoner om å øke bemanningen på sikt.

– Om de som allerede har stillingene i Oslo blir flyttet over etter virksomhetsoverdragelsen, eller om alle stillingene blir lyst ut, er det for tidlig å si noe om.

– Men vi skal også ansette en leder for kunnskapssenteret. Når alt er på plass, kan hele landet bestille forskning fra oss på utdanningsfeltet, sier Husebø.

Ifølge kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) skal kunnskapssenteret bidra til en kunnskapsbasert politikkutforming, samt sammenstille og formidle utdanningsforskning.

76 arbeidsplasser til Rogaland

– Siden 2017 har regjeringen lokalisert 800 arbeidsplasser ut av Oslo. 76 av disse havner i Rogaland. Og det kommer mer etter hvert, sier Sanner til Aftenbladet.

Alle departementene har blitt bedt om å komme med forslag til virksomheter som kan flagge ut fra Oslo, og den jobben er ennå ikke fullført.

Samtidig viser statistikk fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) at antallet statlige arbeidsplasser har økt kraftig i Oslo de siste årene.

– Det skyldes først og fremst nyansettelser i store etater som allerede ligger i Oslo, sier Sanner.

Han sier at utflagging av arbeidsplasser skal skje både for å styrke fagmiljøer som allerede finnes, for å motvirke sentralisering og for å styrke sysselsetting i områder utenfor Oslo.

Statlige arbeidsplasser til Stavanger