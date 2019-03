Scanpix

Hull i CV-en, kaller de det, når man av en eller annen grunn har vært ute av utdannelse eller jobb. Slike hull kan oppstå på grunn av så mangt. Det kan være sykdom, det kan være skader, det kan være at man har slitt med en eller annen form for problem som det har tatt tid å få kontroll på.

Høyre i Stavanger vil at fem prosent av alle ny jobber i kommunen skal gå til folk som sliter med å komme seg inn på arbeidsmarkedet.

Da den såkalte Jeløya-erklæringen ble undertegnet mellom Høyre, Frp og Venstre i januar 2018, var ett av punktene i erklæringen at Staten skulle forplikte seg til at fem prosent av ansettelsene skal gå til folk med «hull i cv-en».

20.000 ansettelser

Statsminister Erna Solberg sier til Aftenbladet at hennes ambisjon er at det både skal komme på plass et rammeverk som definerer målgruppen for tiltaket tydeligere, og et målesystem som viser om pålegget fra Regjeringen blir fulgt.

Staten, inkludert alle underbruk, ansetter rundt 20.000 mennesker per år i Norge. Det betyr at om lag 1000 av de jobbene skal gå til personer som er i målgruppen.

Nå ønsker Høyre i Tromsø, Trondheim og Stavanger å kopiere den statlige modellen hjemme i sine egne kommuner.

Inspirert av Oilers-Tore

– Stavanger kommune ansetter rundt 500 personer i året, som et anslag. Det betyr at vi har muligheten til å gi en jobb til 25 personer i året, som ellers ville hatt problemer med å komme seg inn igjen i et arbeidsliv der de blir selvstendige og deltakende, sier Hernes.

Erna Solberg sier at forretningsmannen Tore Christiansen i Stavanger er en av dem som inspirerte regjeringen til å innføre en slik regel om ansettelser.

– Det var svært inspirerende å høre og se hvordan Christiansen har gjennomført dette, og oppleve hvordan en slik inkluderende linje både har hjulpet den enkelte og bedriften, sier Solberg.

– Alle kan ha uflaks

Statsministeren sier at hun er overbevist om at dersom folk bare får en sjanse til å vise seg fram, vil de fleste kunne komme ut av en negativ situasjon.

– Alle kan være uheldige. Jeg kjenner selv folk som av ulike grunner har kommet ut av arbeidslivet en periode og deretter har slitt med å komme seg inn igjen.

John Peter Hernes føler seg trygg på at det skal være mulig å få gjennomført en slik ansettelsespolitikk i Stavanger kommune også.

– Ja, jeg tror ikke dette er noe det vil være stor politisk uenighet om. Jeg kan se at noen vil kunne hevde at dette bryter med prinsippet om at den som er best kvalifisert alltid skal ha jobben. Men det er mulig å få dette til på en måte som også svarer på den problemstillingen.

Krever bevissthet

Erna Solberg sier at en slik ordning krever en bevissthet helt fra toppen og ned. I Stavanger vil det si fra ordfører og rådmann og ned i de enkelte avdelingene i kommunen.

– Du må også få med de ansattes organisasjoner på dette, slik det ikke oppstår uklarheter. Det er også en mulighet å skape spesielt tilpassede jobber, med en kombinasjon av tilskudd fra Nav og lønn, med fleksibel arbeidstid, sier Solberg.

Både statsministeren og Høyres ordførerkandidat i Stavanger understreker at ordningen skal være mer enn fromme ønsker.

– Det er avgjørende at dette følges opp, slik at ledere føler forventningen fra toppen. De som ikke leverer på målet, vil få tilbakemelding på det, sier Solberg.