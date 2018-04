Tirsdag kommer over 1000 cruiseturister til Vågen

Det er cruiseskipet «Aidavita» som legger til Strandkaien.

Skipet er på en rundtur hvor det besøkte Skottland og Shetland først, før Vestlandet sto for tur. «Aidavita» kom såpass tidlig til Vestlandet at det ble tid til en ekstra tur innom enden av Sognefjorden før planlagte besøk i Ålesund, Bergen og Eidfjord. Cruiseskipet er ventet å ankomme rundt klokken 8 tirsdag morgen. I 19-tiden setter det kursen for Hamburg.

«Aidavita» ble bygget i 2002 og er på 42.300 bruttotonn. Det er 203 meter langt og kan ta med i underkant av 1300 passasjerer.

I mars kom det nesten bare britiske cruisegjester med årets tre første cruiseanløp til Stavanger. I april dobles både antall anløp og cruisegjester. Fem av de seks anløpene står tyske cruiseskip for. Det siste skipet som ankommer i april, er britiske «Britannia»

Neste tirsdag kommer «Aidacara» til Stavanger.

Via Aftenbladets webkameraer kan du se skipet passere Tungenes, komme inn Byfjorden og legge til Strandkaien: