Bonde­organi­sasjonene møter regjer­ingen til krise­møte man­dag

Bøndene får ikke gjennomslag for strømstøtte til gårdsdrift i regjeringens nye lovforslag, får TV 2 bekreftet. Mandag møter de regjeringen til krisemøte.

NTB

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Krisemøtet finner sted på finansminister Trygve Slagsvold Vedums (Sp) kontor, ifølge kanalen.

– Vi ønsker å finne løsninger for at de som produserer maten vår. De skal få hjelp, på samme måte som alle andre forbrukere får hjelp gjennom sikringsordningen for husholdninger, sier Vedums statssekretær Lars Vangen (Sp) til TV 2.

Både Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag er invitert til møtet hos Vedum mandag morgen klokken ni.