Mette Vigre, til høyre, var 15 år da hun fikk jobb i oppvasken og Else Strøm Larsen var 18 år da hun ble bartender på hotellet på Bryne. Nå er de sjefene på sin gamle arbeidsplass, her fotografert da de for snart to år siden satt med stengte dører i et totalrenovert hotell – på det som siden skulle bli det mest populære rommet.