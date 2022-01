Mobil bak rattet: Nå kan boten bli enda høyere

Bilister i Rogaland er blant landets verstinger i mobilbruk bak rattet.

Fortsatt bruker mange mobiltelefonen ulovlig i trafikken.

Sør-Vest politidistrikt ble bare slått av Østlandet politidistrikt i å gi ut flest bøter for ulovlig mobilbruk i bil. 1720 rogalandsbilister måtte i 2021 betale opp til 5000 kroner for ulovligheten. Det var en nedgang på 223 utstedte forelegg fra 2020.

Totalt ble 13.624 nordmenn bøtelagt i Norge i fjor. Det er en nedgang på 3500 fra 2020.

Akkurat hvorfor rogalendinger er i norgestoppen i ulovlig mobilbruk kan ikke trafikkoordinator Rune Svensen i Sør-Vest politidistrikt gi noe svar på.

– Jeg tror ikke vi prioriterer dette lovbruddet annerledes enn andre politidistrikt. Når vi gjennomfører kontroller, så tar vi veldig mange. Noe som tyder på at den ulovlige mobilbruken er utstrakt, sier Svensen.

Unge voksne er verst

I likhet med kjøring i ruspåvirket tilstand, er bilførere mellom 25–34 år verst når det kommer til mobilbruk. Disse sto for 3738 av tilfellene i Norge i fjor. Tett på følger de mellom 35 og 44 år.

I 2021 sto disse to gruppene for 7244 av de forenklede foreleggene. Det vil si at de utgjorde 53 prosent av alle som ble tatt for mobilbruk.

5000 kroner er et merkbart beløp for de fleste, og tre prikker i førerkortet svir nok også, når lappen ryker ved åtte prikker.

– Likevel ga den store økningen i foreleggets størrelse i fjor ganske små utslag på bruken, sier Svensen.

Vil øke boten igjen

Derfor er det foreslått at botens størrelse skal øke til 7.450 kroner i løpet av året. Forslaget er nå ute på høring.

Ved ulovlig bruk av mobiltelefon, menes det at føreren av bilen har betjent håndholdt telefon ved kjøring. Dette innebærer all bruk av telefon som ikke er forskriftsmessig plassert eller koblet til håndfritt system.