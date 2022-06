Olav Anvik er død

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Eg står med eit par årar i nevane, eit par årar som Olav Anvik har laga. Det spesielle er at dei ikkje er skøyda, men handlaga ut av eit heilt emne.

Olav hadde slekta si frå Vindafjord. Faren Sevrin bar med seg båtbyggjarkunnskapen som Olav fekk tidleg inn.

Eg hugsar Olav, gjerne med ein av ungane, gjekk i land på småholmar og øyar i Ryfylke. Det var for å leite etter stevne framme og bak. Han brukte fårer som var skeive, fordi dei hadde fått denne naturlege bøyen. Han kunne til og med kjøpe ein liten teig med skeive fårer. Desse skar han til og tørka på sjøhuset.

Det å kome til sjøhuset hans, var alltid interessant. Ikkje berre at det var trongt der, men det var lyder, lukter, øydelagde båtar på land og fleire som var på vent uti «dokken» hans.

Då han starta byggjing og vøling, var det inni eit skur, seinare inn i sjøhuset. Men båtane auka stadig i lengde slik at sjøhuset blei kraftig utvida. Såpass at saga kom under tak og han kunne stå tørt vinterstid. Då kunne det være fleire båtar inne samstundes. Han fekk med fleire av ungane som nå sit på båtbyggjarkunsten. Dei bygde nå båtar opp mot 40 fot. I andre etasje bygde han robådar.

Mang ein båt var innom slippen hans for å vølast, – og i den lyse årstid, leggje på ny olje eller bli «tjørebredde». Fekk du eit hol i båten, skøyda og klinka han inn eit nytt bord med stry dyppa i tjøre.

«Anvidjen» vart eit omgrep i Ryfylke. Han var vidt kjent for sin båtbyggjarkunst ved å vøle og byggje nye trebåtar. Sjølv om plasten blei byggjemateriell, held han livet ut fast på den gamle kunnskapen og byggjekunsten. Me kunne sjå på bådane, då dei glei forbi, at dei var bygde av «Anvidjen».

Men Olav hadde mange andre interesser. Han var alltid ein særs god fiskar, spesielt med makrellnot, på hummaren og kilenot etter laks.

Ein del av fangsten slik som makrell og laks, røykte og selde han.

På det brattlendte småbruket der han hadde ei svært arbeidsam og støttande kone og stor barneflokk, prøvde han ulik drift: Frå ku til gris, variert bærproduksjon, morellar og så eple, plomma og pære, – der biene hans gjorde ein god jobb. Nyplanting og eksperimentering. Av «skrapefrukt» starta han for mange år sidan å presse saft.

Olav var roleg og alltid fjåge. Han var ein god og hjelpsam mann, og ein uvanleg snill og god nabo.

Han likte nok det han held på med, slik at det var uvanleg lange arbeidsdagar. Det var ein tung bakke å gå opp- og heimover seint på kvelden, då han var svolten etter eit særs langt bel.

Nå har Olav Anvik gått bakken for siste gong. Denne gode mannen gjekk brått ut av denne verda for nokre dagar sidan, dagen etter han sette poteter.

Det var ein særs gilde mann som mange langt utover Ryfylke hadde eit forhold til. Eg vil lysa fred og takksemd over Olav Anvik sitt minne.

Terje Bjerga