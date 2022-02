Utenfor huset til Berit (87) skal masser fra byggeprosjekter i Sandnes dumpes: Redd det vil ta livet av vipene

Datter Kristin Auestad og mor Berit Auestad mener massefyllingen bare vil tjene byggeindustrien, og ikke landbruket. Men de er mest bekymret for om vipene vil klare seg i området.

Masser fra store boligprosjekter i Sandnes og omegn skal bli en 33 mål stor fylling – på størrelse med fem fotballbaner – midt i et viktig område for den rødlistede vipa. – Jeg er redd for om vipa vil klare seg, sier en av naboene, 87 år gamle Berit Auestad.

