Disse spise­stedene deltar på Spis Ute Ugå: – Veldig kjekt å få nye med

27 restauranter skal tilby en egen rett for maks 150 kroner når Spis Ute Ugå starter 6. september.

Slik så det ut på Déjà Vu Delikatesser da Spis Ute Ugå, som da het «Spis for 100» ble arrangert i Stavanger for første gang.

Janne Håland Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Det er veldig kjekt å ha en del nye med, sier prosjektleder Andreas P. Berg i Spis Ute Ugå.

Matfestivalen arrangeres i Stavanger 6.–12. september. Konseptet er at spisestedene som deltar skal tilby en matrett til 100, 125 eller 150 kroner.

Mange fortsatt vil tilby takeaway under Spis Ute Ugå. – Det vil være en oversikt på nettsiden vår, sier prosjektleder Andreas Berg.

Vinkontoret, Matkontoret, Lervig Local og Clarion Hotel Energy er nykommere i høst. Til gjengjeld har fem spisesteder trukket seg siden arrangementet ble holdt i vår.

– Vi ligger ganske stabilt, og det er en trygghet for oss å se at dette fungerer. Mange har gitt uttrykk for at de kommer tilbake igjen neste gang, når korona er mer under kontroll. Det har vært en tung tid for bransjen, og jeg har full forståelse for at de vil ha et pusterom, sier Berg.

Disse spisestedene deltar i år

Cafe Bacchus Stavanger

China Town

Clarion Hotel Energy

Doughnut Worry

Deja Vu

Desi Deli

Garcia

Hekkan

Hansenhjørnet

House Of Fingerfood

Indian Tandoori

Jai Hind

KAfe Ask & Embla

Los Tacos

Lervig Local

Mogul India

Matkontoret

Maggis Munchies

NB Sørensen

Noras Kitchen

Olive Tree Stavanger

Pizzaco

Smashin'

Sabi Sushi Pedersgata

Thai Street Food

Vinkontoret

Zouq

Maggis Munchies var med også for et år siden.

Prosjektlederen er godt fornøyd med variasjonen i spisesteder.

– Det blir mat fra det fjerne Østen til Vesten. Noen gjester ønsker at vi skal ha begrensninger for antall restauranter av samme type, men det synes jeg blir urettferdig. Dette handler om å vise fram hva byen har å tilby, sier han.

Kravene til spisestedene er at de skal ligge i stavangerområdet, matretten skal serveres til enhver tid kjøkkenet er åpent, og den skal holde restaurantens normale porsjonsstørrelse.

– Spennende meny

Fullstendig meny kommer først neste uke, men Berg har sett noen av rettene allerede.

– Det blir mye spennende på menyen. Det er kjekt å se at restaurantene tester ut nye ting, og planlegger en spesiell rett, som ikke nødvendigvis står på menyen allerede.

Rekorden er 35 spisesteder på deltakerlista. Det var første gang Spis Ute Ugå ble holdt, i februar 2020.

– Det var før korona, og vi vet vi kommer sterkere tilbake når korona er over.