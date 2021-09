Sandnes sin minste skole blir oppgradert for over 130 millioner kroner

Et av byggene på gamle Malmheim skole er revet og bygget på nytt, mens et annet er totalrenovert.

SANDNES: Ett og et halvt år med pendling til Figgjo er snart over for elevene på Malmheim skole. Etter jul får de returnere til splitter nye lokaler på hjemstedet.

