Budsjett­samtalene i gang igjen: – Vi har god prog­resjon

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski er optimistisk til utsiktene for en budsjettenighet.

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski startet mandag budsjettforhandlinger med finanskomiteens leder Eigil Knutsen (Ap) og Sps finanspolitiske talsperson Sigbjørn Gjelsvik.

NTB-Johan Falnes og Marie De Rosa

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski i budsjettforhandlinger med finanskomiteens leder Eigil Knutsen (Ap) og Sps finanspolitiske talsperson Sigbjørn Gjelsvik. Dette bildet er fra mandagens samtaler.

Tirsdag formiddag tok SV fatt på dag to med budsjettforhandlinger med Ap og Sp. På vei inn gjentok Kaski flere ganger at det er god progresjon i samtalene.

– Jeg er optimistisk til at vi skal klare å komme fram til en enighet her, sa hun.

– Er det noen saker som er ryddet av bordet allerede?

– Vi er i gang med diskusjonene, men vi kommer ikke til å lukke noe foreløpig. Vi har god progresjon og kommer til å fortsette å jobbe så mye som vi kan innenfor den tida vi har til rådighet.

Møtes igjen senere

Rundt halvannen etter møtestart tirsdag morgen kom partiene ut igjen av forhandlingsrommet.

– Det har gått veldig bra. Vi fortsetter de gode samtalene, sier Aps finanspolitiske talsperson, Eigil Knutsen.

Han forteller at partiene skal møtes igjen senere tirsdag, men at det ikke er avtalt noe tidspunkt.

– Er dere blitt enige om noen punkter?

– Vi har veldig gode samtaler, men det blir ikke noe budsjettforlik i dag, sier Knutsen.

– Men vi har god fremdrift, legger Kaski til.

Store skattegrep

SV har foreslått å flytte på titalls milliarder kroner i sitt alternative budsjettopplegg, som blant annet inkluderer en ny omstillingsavgift for norsk sokkel som vil koste oljeselskapene 43 milliarder kroner i året når den er fullt innfaset.

Inntektene fra avgiften skal sluses inn i et nytt omstillingsfond.

I tillegg vil SV øke andre skatter og avgifter med 29,5 milliarder kroner påløpt. Det er 22,9 milliarder kroner mer enn Ap og Sp har lagt opp til i sine forslag til budsjettendringer.

De tre partiene er likevel enige om at inntektsskatten skal økes for de som tjener mest, og at formuesskatten og utbytteskatten skal opp.

Nekter å innfri Støres valgløfter

Det SV derimot ikke vil gjøre, er å bruke krefter i forhandlingene på å innfri valgløfter som Ap og Sp har kommet med selv, men som de to regjeringspartiene ikke har fulgt opp i sitt budsjettforslag.

Da SV mandag la fram sitt alternative budsjettopplegg, trakk partileder Audun Lysbakken fram feriepenger på dagpenger som eksempel. Han gjorde det klart at SV ikke vil prioritere å sikre at arbeidsledige og permitterte får feriepengetillegg i 2022, selv om SV støtter dette og har lagt det inn i sitt alternative budsjett.

– Vår jobb er å legge fram krav regjeringen ikke har lovet å gjennomføre, sa Lysbakken.

Ap og Sp har lovt å gjeninnføre feriepenger på dagpenger, men fulgte det ikke opp i budsjettforslaget for 2022.

Grønne satsinger

SV har også foreslått å øke CO2-avgiften med 50 prosent neste år, fra dagens nivå på om lag 590 kroner. Ap og Sp har til sammenligning foreslått å øke CO2-avgiften med 28 prosent.

Samtidig vil SV at inntekter fra CO2-avgiften skal brukes på en grønn folkebonus til alle over 17 år som tjener 500.000 kroner eller mindre.

Andre forslag som SV har lagt fram, er 10 milliarder kroner til en ny grønn investeringsbank og 20 milliarder kroner til et grønt investeringsselskap.

Samtidig vil SV kutte 30,7 milliarder kroner i fossile satsinger.