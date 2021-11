Utgir seg for å ringe fra politiet: – For all del, ikke oppgi noe som helst

Flere rogalendinger har lørdag blitt forsøkt utsatt for telefonsvindel. Politiet kommer med klar advarsel til de som blir oppringt.

Thommas Husevik Videojournalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Lørdag har flere personer fra Rogaland blitt oppringt fra et nummer som utgir seg for å være fra Innlandet polidistrikt.

Telefonnummeret det ringes fra er 62 53 90 00.

Det hele skal dreie seg om forsøk på lureri, sier Per Solberg, operasjonsleder ved Innlandet politidistrikt.

– Vi ønsker å advare folk bosatt i sør-vest om at oppringninger fra dette nummeret mest sannsynlig er et forsøk på telefonsvindel, sier han.

Teknikken kalles spoofing, altså at svindlere utgir seg for å ringe fra et trygt, tillitvekkende nummer, for så å svindle til seg nøkkelinformasjon.

– Dette er noe vi har opplevd en økende trend på i løpet av sommeren og høsten her i Innlandet, legger han til.

Operasjonslederen kommer nå med en klar oppfordring:

– De som ringer opplyser om at de er fra politiet. Ber personen om opplysninger, personnummer, bank-ID, eller lignende, så for all del ikke oppgi noe som helst. Politiet vil aldri ringe å be om noe slikt, sier han.