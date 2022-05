Gangbro-krangel fortsetter i lagmannsretten

Aton AS, selskapet til eiendomsinvestor Kjell Madland, krever millionerstatning for tapte inntekter fra Stavanger Storsenter. Striden gjelder adkomsten til gangbroen mellom to sentrumsbygg.

Dette er stridens kjerne, gangbroen mellom Klubbgata 3 til venstre på bildet, og Klubbgata 5, til høyre.

Aton AS tapte rettssaken i Sør-Rogaland tingrett i fjor, men anket videre til Gulating lagmannsrett. Lagmannsretten startet behandlingen tirsdag, og det er satt av to dager i retten.

Eiendomsselskapet Aton AS eier Klubbgata 3. Dette er bygget som tidligere huset Comfort Hotel Stavanger som ble slått konkurs av Petter Stordalen i januar i fjor.

Tom butikk

I Klubbgata 3 er det også butikklokaler. De har stått tomme siden 2018, da eierne av Klubbgata 5 (Stavanger Storsenter/Arkaden), sa opp leiekontrakten de hadde.

Dermed oppsto striden om gangbroen mellom de to byggene. Opprinnelig var det Det norske misjonsselskap som eide begge bygningene, og det var ikke noe behov for å regulere adkomsten til gangbroen mellom dem.

Derfor finnes det ikke noen skriftlig avtale verken om bruksrett eller leie.

Krangelen gjelder ikke gangbroen over Klubbgata, men broen over Hospitalgata, til venstre på dette bildet.

Krever hevd

Aton AS sier på sin side at den eneste praktiske adkomsten til butikklokalene er via gangbroen. Og at det i 50 år ikke var noen tvil om retten til å bruke den. Også etter at de to bygningene fikk to ulike eiere i 1985, i 33 år, var det ingen spørsmål rundt adkomsten. Derfor mener Aton å ha hevd på bruken.

De krever evigvarende og vederlagsfri adkomst til gangbroen, og dessuten erstatning for tapte leieinntekter i perioden etter 2018.

I sluttinnlegget til Aton AS heter det at selskapet taper månedlige leieinntekter i Klubbgata 3 på 150.000 kroner. Dersom Aton skal få full erstatning for hele perioden etter at gangbroen ble stengt i 2018, dreier det seg om rundt sju millioner kroner. Aton nøyer seg med å kreve erstatning etter rettens skjønn.

Det er advokat Morten B. Tidemann i Ligl advokater som fører saken for Aton AS.

Usannsynlig

Stavanger Storsenter AS, som altså vant fram i tingretten, sier på sin side at det er usannsynlig at tidligere eiere har gitt Aton AS en vederlagsfri og evigvarende bruksrett til gangbroen. Ingenting er skriftlig avtalt, ingenting er tinglyst. Samtidig er det i perioden inngått andre skriftlige avtaler, for eksempel leieavtaler.

Det er advokat Belinda Taranger Ingebrigtsen i Kluge Advokatfirma som har saken for Stavanger Storsenter. Hun skriver i innlegget til lagmannsretten at gangbroen har vært en del av kjøpesenteret da lokalet i Klubbgata 3 ble leid av Stavanger Storsenter. Dermed har ikke Aton AS brukt gangbroen eller hatt behov for den, og derfor har det aldri vært behov for å avtale bruksrett til fordel for Aton AS.

Det er Eivind Pundsnes som er lagdommer i denne saken.