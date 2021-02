Skal du til fjells i vinterferien? Følg med på værsituasjonen her

Neste uke er det vinterferie i Rogaland, og mange har nok tenkt seg til fjells. De neste dagene er det meldt svært mye nedbør, men blir det regn eller snø?

Brukbart med snø på Stavtjørn onsdag formiddag. Foto: Webkamera/Stavtjørn Alpin

Christine Andersen Johnsen Journalist

På litt over en uke har temperaturen i Sirdal steget med over 20 grader, og på grunn av mildværet har Sirdal skisenter sett seg nødt til å stanse salg av heiskort for vinterferien.

Værmeldingen for Tjørhomfjellet viser på 1–2 plussgrader og sludd. Onsdag er det meldt 7,1 mm nedbør, og torsdag er det meldt så mye som 15 mm nedbør.

Men kommer nedbøren som regn eller snø?

Mildt overalt

De neste dagene er det også meldt høye temperaturer og mye nedbør i vanligvis så snøsikre Sauda og Røldal.

Torsdag er det meldt plussgrader og over 30 mm nedbør begge steder.

NB: Det er betydelig snøskredfare i store deler av Sør-Norge, inkludert Sirdal, Hunnedalen og Røldal. På generelt grunnlag anbefales det å unngå skredterreng.