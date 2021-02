Sørlandsbyene har varmesøkende kamera, men i Rogaland finnes de kun i to kommuner

Ordføreren i Risør mener trehusbyer i Rogaland bør skaffe seg varmesøkende kamera. Det var slike som oppdaget brannen i Risør natt til onsdag 15 minutter før folk begynte å ringe.

Fra brannen i Risør natt til onsdag. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Egersund er en av Norges største trehusbyer. I ytre bydel står husene like tett som i Risør og er minst like mange. Beredskapsansvarlig Svein Oscar Wigestrand i Eigersund sier at slike kamera er en stor fordel i forebygging av storbranner.

– Trehusbebyggelsen i Egersund ligger i en gryte omkranset av tre fjelltopper. Jeg vil tro at det vil være enkelt å plassere ut kamera på disse som vil dekke de sårbare områdene i byen, sier han.

Det er den store brannen i Risør som igjen gjør spørsmålet aktuelt i Rogaland. På Sørlandet er de godt dekket med varmesøkende kamera. De er plassert i byer som Risør, Grimstad, Kristiansand, Mandal og Flekkefjord, men også Arendal og Tvedestrand jobber med saken. I Risør ble de for et par år siden hundre prosent dekket av kamera. Der gikk de så langt at de sendte opp en drone med varmesøkende kamera under trebåtfestivalen.

Ordfører Per Kristian Lunden i Risør forteller til Aftenbladet at kameraene «er utrolig viktige og effektive».

– Mange oppdaget brannen natt til onsdag, men kameraene oppdaget den 15 minutter før folk begynte å ringe. Vi har plassert dem ut på tre høyder rundt byen. Mitt råd til trehusbyer i Rogaland er at de skaffer seg slike kamera, enten ved bruk av egen midler eller i samarbeid med riksantikvaren, sier Lunden.

Går vi til Rogaland er bildet annerledes enn på Sørlandet. Her finnes det kamera i Stavanger og i Skudesnes. De dekker ikke hele byen slik som i Risør, men er begrenset til bebyggelse som anses som spesielt brannutsatt.

I Stavanger er det varmesøkende kamera flere steder for eksempel på blokka i Pedersgata og på kommunens bygg i Løkkeveien. Disse kan oppdage flammer på lang avstand, og dersom det skjer, varsles brannvesenet automatisk. I 2018 oppdaget kamera en brann på Storhaug. 4 −5 minutter etterpå begynte folk å ringe 110. I brannsammenheng regner 4 - 5 minutter som en evighet.

Et varmesøkende kamera oppdager varmekilder utendørs. På dagtid kan det fort oppstå feilkilder fra folk som for eksempel griller eller fra sterk sol som gir varmekilder. Det er derfor spesielt om natten de er verdifulle. Da er feilkildene få.

Forventer nysgjerrighet

Odd Stangeland er ordfører i en by som har vært herjet av en rekke bybranner. I 1843 brant det meste av Egersund ned til grunnen. Han har fått med seg brannen i Risør og sier til Aftenbladet at han vil følge opp saken i kommunen.

– Jeg forventer at de som steller med brannsikkerhet i kommunen med stor nysgjerrighet sjekker ut det som skjedde i Risør for å lære.

Han sier videre at Eigersund for tiden er inne i en prosess som kan ende med at kommuen blir en del av Rogaland brann og redning.

Harald Ribenholt hos Riksantikvaren bekrefter at de har penger til brannsikring av verneverdige byområder. Det er fylkeskommunen som tildeler pengene.

– Det er vesentlig at de som søker stiller med en egenandel. Erfaringen fra Risør viser at varmesøkende kamera kan være særdeles viktige. I bebodde hus er alarm i huset nok det viktigste, men hvis hus er ubebodd, er varmesøkende kamera en effektiv måte å oppdage en brann på, sier han.

Nettopp ubebodde hus er i disse tilfellene et poeng. Mange gamle trehus på steder som for eksempel Sogndalstrand er å regne som «hytter» og står derfor ubebodde i perioder. På Sogndalstrand har de ikke varmesøkende kamera, men husene er linket sammen med alarmer som går direkte til brannvesenet. I tillegg er det montert mange sprinkleranlegg.