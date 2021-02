Flere bilister fikk bot ved Stokkavatnet: - Smålig

Flere bileiere kom tilbake til gul lapp på frontvinduet og 900 kroner i bot etter turen på Stokkavatnet lørdag ettermiddag. - Jeg skulle ønske parkeringsvaktene kunne vise litt storsinn, sier Liv Anmarkrud. - Regler er til for å følges, svarer Stavanger Parkering.

Kent Helle og Miriam Lie Engen var på Stokkavatnet med barna lørdag. Turen endte med parkeringsbot. Foto: Jon Ingemundsen

Det nydelige vinterværet trakk mange til Stokkavatnet lørdag. Også parkeringsvaktene til Stavanger Parkering la turen innom parkeringsplassene ved det populære turområdet.

– Parkeringsplassen ved transformatorstasjonen på Madla var full da vi kom. Derfor parkerte vi langs veien oppover i Ragbakken. Det samme gjorde en rekke andre bilister, forklarer Liv Anmarkrud som dro til Stokkavatnet lørdag formiddag for å prøve skiene.

– Da vi kom tilbake til bilen noen timer senere, hadde vi fått bot. 900 kroner. Det er sure penger, og jeg lurer litt på hvorfor parkeringsvaktene ikke viser litt mer storsinn. Folk har sittet inne i snart ett år. Når det endelig er helg, fint vær og fantastiske turmuligheter, synes jeg det er spesielt å benytte sjansen til å dele ut en haug bøter, sier Anmarkrud.

– Men utrykningskjøretøy må jo ha sjansen til å passere dersom noe skulle skje. Hva tenker du om det?

– Det er sant, men vi opplevde at det var god plass til å passere forbi bilene som sto parkert, sier Anmarkrud.

Det er parkering forbudt-skilt fra krysset der Ragbakken møter Madlaveien, men det er ganske normalt at bilister parkerer i veikanten her når den kommunale parkeringsplassen er full. På grunn av anleggsarbeid har kapasiteten ved p-plassen vært lavere enn normalt de siste månedene.

Mange fikk parkeringsbot i Ragbakken lørdag. Foto: Jon Ingemundsen

Det handler om sikkerhet

Christian Tønnevold er daglig leder i Stavanger Parkering. Han sier til Aftenbladet at det ikke går an å se gjennom fingrene med lover og regler.

– Hvis du overser en lov eller en regel, skal det få konsekvenser. Dette handler om alles sikkerhet, sier han.

Lovene og reglene Tønnevold snakker om handler eksempelvis om at nødetater skal komme frem hvis en ulykke skjer. En brannbil krever for eksempel tre meter i bredden på veien.

– Det er en grunn til at parkeringsreglene er som det er, sier Tønnevold.

Christian Tønnevold, daglig leder i Stavanger Parkering. Foto: Jon Ingemundsen

Står man ulovlig, skal man ha bot. Fint vintervær, korona eller nedsatt kapasitet på parkeringsplasser grunnet anleggsarbeid spiller ikke inn på disse vurderingene, ifølge lederen i Stavanger Parkering.

– Uansett hva vi gjør blir noen misfornøyd. Hvis vi velger å gi bot, er den som får boten ikke tilfreds. Hvis vi ikke gir bot, følger vi ikke loven, sier Tønnevold.

– Kunne vist forståelse

En annen som fikk bot denne dagen var Youngmi Chu, som hadde vært ute på isen et par timer.

– Jeg synes selvsagt at det er kjedelig å få denne boten, og parkeringsselskapet skal uten tvil være ute for å sjekke om sikkerheten er i orden, men akkurat i dag synes jeg at de kunne ha vist litt forståelse for situasjonen når det er god plass å komme forbi, sier hun.

Youngmi Chu fikk bot etter å ha vært på isen med sønnen. Foto: Jon Ingemundsen

Miriam Lie Engen og Kent Helle fikk seg også en dyr overraskelse da de var ferdige på isen.

– Vi skulle ut med idrettslaget til barnene, så vi kunne ikke velge et annet sted å gå, sier Engen.

Selv om bilen sto ulovlig parkert, synes de ikke at de står i veien for noen, og sier at noen ganger er det fornuften som burde vektes høyere enn regler.

– Når det er tiende hvert år at man har muligheten, så synes jeg at det kunne vært sett gjennom fingrene med dette, sier Kent Helle.

Det ble en dyr bursdagsgave for Miriam Lie Engen, som sier at det er opplevelsen som teller mest.

– Men vi får bare betale boten og ikke tenkte så mye på det. Barnene hadde det kjekt og det er det viktigste, så får bot være bot. Dette skal ikke ødelegge bursdagen min, sier hun til slutt.