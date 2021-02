Hun mener det trengs en nasjonal gjennomgang for å få oversikt over politimakt mot barn

Mari Trommald, direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), mener at å sammenstille statistikk over omfanget av politioppdrag i barnevernet, slik Aftenbladet har gjort, vil gjøre det mulig å følge utviklingen. Siv Dolmen

Det er behov for en oversikt over hvor ofte barnevernet ber om hjelp fra politiet. Det mener Mari Trommald, sjefen for barnevernet i Norge.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden