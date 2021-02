Rusreformen: Mindre mengder narkotika skal ikke lenger straffes

Besittelse og bruk av mindre mengder narkotika skal ikke lenger straffeforfølges, mener regjeringen, som foreslår straffefrie terskler for narkotiske stoffer.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie og kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby presenterte fredag regjeringens forslag til rusreform. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB-Fredrik Moen Gabrielsen og Anders Christensen

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Personer som har rusproblemer, har blitt stigmatisert og straffeforfulgt lenge nok. De har blitt truet, jaget og ydmyket. Det er på høy tid at vi bytter ut straff med hjelp, sier helseminister Bent Høie (H).

Det var en rørt helseminister som et par ganger sprakk litt i stemmen da regjeringen fredag ettermiddag presenterte sin nye rusreform.

Dersom regjeringen får det som de vil, skal folk som blir tatt med ulovlige rusmidler, få plikt til å møte opp for en kommunal rådgivende enhet i stedet for å straffes med bøter og fengsel.

Der vil personene bli fulgt opp og få informasjon om risiko og helseskader ved narkotikabruk. De vil også få tilbud om hjelp til å håndtere rusproblemene sine.

Les også Bønn til Stortinget: Vedta rusreforma!

Rammet sosialt skjevt

Venstre-leder Guri Melby (V) sier at mange års straffregime ikke har fungert, og at dagens system har rammet sosial skjevt.

– Det rammer ungdommer som allerede har det vanskelig i langt større grad enn andre, sier kunnskapsministeren.

Hun omtaler den nye reformen som historisk.

Les også Opposisjonen delt om rusreformen

Les også Actis krever mer oppfølging av ungdom i rusreformen

– Vi er stolt over å legge fram en rusreform som gir hjelp, ikke straff. Dette er en seier for fornuft, kunnskap og verdighet for folk som sliter. Dette blir Norges viktigste sosiale reform på mange tiår. Som Venstre-leder er jeg stolt over at vår kamp for en bedre ruspolitikk de siste tjue årene blir en realitet, sier hun.

Blant annet foreslår regjeringen en maksgrense på 2 gram når det gjelder heroin, kokain og amfetamin. Cannabis får en straffefri terskelverdi på 10 gram, mens MDMA får 0,5 gram.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (t.h.) i samtale med leder i Foreningen for human narkotikapolitikk Arild Knutsen (i midten) og leder i RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon, Kenneth Arctander Johansen (t.v.). Foto: Heiko Junge / NTB

Fortsatt ulovlig med narkotika

Det vil fortsatt være ulovlig med bruk og besittelse av narkotika. Men mindre mengder til eget bruk skal altså ikke lenger straffes, foreslår regjeringen.

Det gjelder både bruk, kjøp, besittelse, og oppbevaring.

– Vi skal gi hjelp, behandling og oppfølging. Straff bidrar til stigmatisering og sosial utstøting. Mange tør heller ikke be om hjelp for problemene sine i frykt for å bli straffet. Nå senker vi terskelen for å få hjelp og gi hjelp, sier Høie.

Blir man tatt med en straffefri mengde narkotika, vil man bli fratatt stoffet. Man vil få pålegg fra politiet om å møte i en kommunal rådgivende enhet, som skal bli etablert i kommunene rundt om i landet.

Dette oppmøtet er obligatorisk. Mindreårige skal som regel innkalles med sine foreldre.

Kritiserer nyansene

KrF har vært kritiske til den nye reformen. KrFU mener det ikke er åpenbart for alle hva forskjellen mellom avkriminalisering og legalisering er, og at det forebyggende arbeidet de neste årene blir ekstra viktig.

– Hvis det nå dannes et inntrykk av at det er lov å ha og bruke illegale rusmidler, har vi et alvorlig kommunikasjonsproblem, sier KrFU-leder, Edel-Marie Haukland.

– Det er viktig for oss at Regjeringen er tydelig på at dette ikke er en legalisering, og at forebyggende arbeid blant ungdom prioriteres høyere. Her mener vi ungdom har blitt sviktet over lang tid, sier Haukland.