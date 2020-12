Barnehageansatt koronasmittet - 13 barn og 3 voksne i karantene

En ansatt i Sandal barnehage i Stavanger har fått påvist koronavirus.

Andreas Askildsen Frontsjef

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

13 barn og tre voksne er satt i karantene, melder Stavanger kommune fredag kveld.

Virksomhetsleder Tron Kjetel Kjørmo i Madlabarnehagene ble varslet av smittevernkontoret fredag ettermiddag.

– En ansatt i Sandal barnehage har fått påvist covid-19. Alle berørte foreldre og ansatte er varslet. 13 barn er satt i karantene som en følge av smitten. Tre ansatte er også satt i karantene, og karantenen vil vare til og med 20. desember, sier han til kommunens nettsider.

Sandal barnehage ligger i Madla kommunedel og har 65 barn fordelt på fem avdelinger.

Ikke bekymret for ytterligere spredning

Smitteveien er kjent, og smittevernkontoret er så langt ikke bekymret for ytterligere spredning.

– Vi følger de vanlige anbefalingene, vurderer ytterligere tiltak fortløpende, og har tett dialog med både ansatte, foreldre, smittevernoverlege og barnehagesjefen i kommunen, opplyser Kjørmo.

Gode rutiner

Barnehagesjef Monica Buvig Stenseth er svært fornøyd med måten stavangerbarnehagene har håndtert smittesituasjoner som har oppstått.

- Det at nærkontakter begrenser seg til samme avdeling som her i Sandal viser at rutinene fungerer godt. Jeg er imponert over hvordan de ansatte har manøvrert seg igjennom et krevende år. Vi har hatt forholdsvis lite smitte i barnehagesektoren, og de tilfellene som har dukket opp har blitt håndtert på en solid måte, sier barnehagesjefen.

Flere bekreftet

Fredag kveld melder