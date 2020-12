Rogaland får 68 millioner kroner ekstra til smittevern

Kommunene i Rogaland har totalt til nå mottatt 1 041 millioner kroner i ekstra støtte grunnet koronasituasjonen.

Kommunene står i førstelinjen for å bekjempe viruset. Nå er Rogalandskommunene tildelt ytterligere 68 millioner kroner til ekstra smittevern. Foto: Pål Christensen

Elisabeth Risa Journalist

– Nå kommer enda mer penger til smittevern. Kommunene som har hatt kostnader med dette får nå ekstra midler for smittevernarbeidet i 2020. Igjen ser vi at regjeringen stiller opp for kommunene.

Kommunesektoren har så langt fått mer enn 20 milliarder kroner i ekstra overføringer og økonomiske tiltak, sier Ole Ueland (H), Solveig Ege Tengesdal (KrF) og Kjartan Alexander Lunde (V) i en pressemelding.

Må hindre kutt i tjenestene

Kommunene står i førstelinjen for å bekjempe viruset. Samtidig skal de sørge for at innbyggerne får gode velferdstjenester, som barnehage, skole og eldreomsorg.

– Det er ingen grunn til å kutte i tjenestene på grunn av koronakrisen. Regjeringen har lovet å kompensere kommunene for merutgifter og mindreinntekter som følge av koronakrisen. Det står vi ved, sier Ole Ueland, gruppeleder for Høyre i pressemeldingen.

– Krevende og kostbart

– Det siste året har kommunene kombinert de vanlige oppgavene med strenge krav til smittevern og stort press på helsetjenestene. Det har vært krevende og kostbart for mange kommuner. Derfor er det viktig at regjeringen stiller opp, sier Solveig Ege Tengesdal, gruppeleder for Krf.

– Koronapandemien krever ekstra innsats fra mange, og den krever ekstra penger. Disse ekstra midlene skal hindre at sårbare grupper som barn og unge skal lide av tiltakene satt inn mot pandemien, sier Lunde.