Denne kommunen troner på toppen av smittestatistikken i Rogaland: - Tallene gir et helt feil bilde

Eigersund har fleste koronasmittede i Rogaland sett i forhold til størrelsen på kommunen. Onsdag ble det registrert seks nye smittetilfeller. Nå ber kommunen innstendig om at folk ser bak tallene.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Ifølge Aftenbladets oversikt har Eigersund nå 67 smittetilfeller. Det er likevel ingen grunn til å være bekymret for at smitten skal komme ut av kontroll, sier kommunikasjonssjef Leif E. Broch. Foto: Arnt Olav Klippenberg

De seks ferske smittetilfellene som ble registrert onsdag, er alle arbeidsinnvandrere som er kommet til Eigersund fra «røde» land på grunn av arbeid.

Det er ikke identifisert lokal smittespredning og aktuelle nærkontakter til de smittede er satt i karantene.

Leif E. Broch er kommunikasjonssjef i Eigersund kommune. Foto: Arnt Olav Klippenberg

I en uvanlig utfyllende pressemelding om de nye smittetilfellene som ble sendt ut onsdag kveld, skriver Eigersund kommune blant annet følgende:

«Vi ønsker å være tydelige på at det totale antallet tilfeller av covid-19 i Eigersund kommune i realiteten sier svært lite om lokal smittespredning. Det forhold at Eigersund kommune i ulike sammenhenger blir definert som «en rød kommune» og «Den kommunen i Rogaland som er hardest rammet», gir derfor i svært liten grad utrykk for hva som er den reelle smittesituasjonen i kommunen. Det er derimot et uttrykk for at det er et screeningssystem og en oppfølging som fungerer.

Vi gjør også oppmerksom på at Eigersund kommune pr. i dag ikke har vedtatt noen lokale tiltak, men kun følger nasjonale råd og anbefalinger. Dette som en følge av smittesituasjonen i kommunen der det som sagt ikke er lokal smittespredning og der registrerte tilfeller i all hovedsak er knyttet til arbeidstakere som kommer fra «røde land». Igjen, som tidligere sagt er dette en situasjon som vurderes til å være under god kontroll og helt udramatisk.»

Mange utenlandske arbeidere kommer til Aker Solutions i Eigersund for å jobbe. Foto: Pål Christensen

Ifølge Aftenbladets oversikt har det med de siste seks vært totalt 67 smittetilfeller i Eigersund.

Kommunikasjonssjef Leif E. Broch i Eigersund kommune sier at årsaken til at det onsdag ble sendt ut en lang pressemelding om hvor smitten kommer fra, er at mange innbyggere er bekymret.

– Ja, en del folk er bekymret. Vi har hørt at folk er redde for å gå på butikken på Eigerøy, der Aker Solutions ligger. Men det er det ingen grunn til. Når vi korrigerer for arbeidsinnvandring, har vi knapt hatt noe smitte. Og vi har ikke sett ett tilfelle der smitten har spredt seg fra en arbeidsinnvandrer til lokalbefolkning, sier Broch til Aftenbladet.

Kommunikasjonssjefen er tydelig på at det er full kontroll på alle som kommer fra utlandet for å jobbe i Eigersund.

– Når arbeiderne har vært i hjemlandet, blir de hentet med egen transport på flyplassen, testet og kjørt rett i karantene. Det er ingen som kommer dinglende inn porten. Dette er det et godt system på. Vi har altså ikke noen smitte som sprer seg i kommunen, understreker Broch.