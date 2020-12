Alle fotballkamper på Nord-Jæren avlyst til 22. januar

Det er innført forbud mot alle idrettskonkurranser i Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger inntil 22. januar. Det melder NFF Rogaland.

Stengingen får store konsekvenser blant annet for Vinterserien. Her ser vi Lykke Emilie Aase (10) og Linnea Øygard Knutsvik (10) spille på Riska FK sitt nye treningsanlegg. Foto: Jarle Aasland

Cornelius Munkvik Journalist

«NFF Rogaland er svært triste for å måtte viderebringe beskjeden om at ordførerne i kommunene Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger har gjort det forbudt å arrangere eller delta i kamper, stevner, idrettsarrangementer og lignende for alle aldersgrupper.»

Det skriver Norges fotballforbund Rogaland på sine hjemmesider.

Forbudet er en del av den lokale koronaforskriften i de fire kommunene, og gjelder fra 31. desember 2020 til 22. januar 2021.

Konsekvenser for vinterserien

Dette betyr at alle fotballkamper med deltakende lag fra disse fire kommunene er avlyst.

«Det får blant annet store konsekvenser for NFF Rogalands vinterserie for barn. Første uken i januar kommer administrasjonen i kretsen tilbake til hvordan vi eventuelt skal gjennomføre den turneringen, men i første omgang nøyer vi oss med å slå fast at kampene med lag fra disse fire nevnte kommunene er avlyst», skriver fotballkretsen på sine hjemmesider.

Forventer at reglene følges

For lag i kommuner der fotballkamper er tillatt, gjelder følgende anbefalinger og regelverk fra 1. januar 2021: Smittevernregler for kamper i vinterserien.

Kretsen skriver videre at den vil forholde seg lojalt til de lokale forskriftene, og forventer at alle klubber, lag og medlemmer gjør det samme.