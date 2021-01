Solberg: 2020 ble et skikkelig uår

2020 ble et skikkelig uår, sa statsminister Erna Solberg i sin nyttårstale, hvor hun snakket om året som startet med pandemi og sluttet med skredkatastrofe.

– 2020 viste seg å bli et skikkelig uår, sa statsminister Erna Solberg (H) i sin nyttårstale. Hun leste inn nyttårstalen sin for NRK på Statsministerens kontor nyttårsaften. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB-Fredrik Moen Gabrielsen

– I starten av året kom koronaviruset. Helt på tampen av året ble vi vitne til hvilke ødeleggelser naturkreftene kan gjøre. Da ble Gjerdrum på Romerike rammet av et av de verste kvikkleireskredene i nyere tid, sa Solberg.

I den tradisjonsrike nyttårstalen, som norske regjeringssjefer har holdt siden 1946, innledet hun med å sende hilsener til alle som er berørt av skredet i Gjerdrum kommune.

– Mange mennesker er rammet. Mange har mistet sine hjem. Mange er fortsatt evakuert. Mange lever i uvisse, sa statsministeren.

– Våre tanker går til alle som er berørt av denne katastrofen. Og vår takknemlighet går til redningsmannskapene som har gjort et formidabelt arbeid.

– Tiåret startet ikke som vi håpet

Koronapandemien overskygget året 2020 fullstendig. Og den satte naturlig nok også et tydelig preg på Solbergs nyttårstale, som bortimot i sin helhet kun omhandlet pandemien.

– På nyttårsaften for ett år siden var det ekstra stas å legge et tiår bak oss, og ta fatt på et nytt. Det ga rom for litt mer håp og litt større drømmer. Men tiåret startet ikke slik vi hadde håpet og drømt om, sa hun.

– Viruset har tatt liv. Mange har blitt syke. Arbeidsplasser har gått tapt. Flere har kjent på ensomhet og utenforskap, sa Solberg.

Hun snakket også om usikkerheten som hun og resten av regjeringen har følt på gjennom pandemien.

– Regjeringen har måttet ta beslutninger raskt. Ofte under stor usikkerhet. Alt ble ikke riktig på første forsøk. Men vi har endret på beslutningene etter hvert som vi har lært mer, sa hun.

Hyllet helsesektoren og utholdende nordmenn

Norge stengte som kjent ned 12. mars, og landet ble rammet av den første smittebølgen. Senere har Norge blitt rammet av en smittebølge nummer to, noe som igjen satte sitt preg på landet.

– Begge ganger har vi i Norge klart oss bedre enn mange andre land. Vi har hatt færre på sykehus og færre dødsfall. Vår økonomi har klart seg bedre, sa Solberg.

Det er det flere grunner til, understreket hun. Blant annet at regjeringen tidlig satte inn tiltak, samt at nordmenn flest har stilt opp på dugnaden, fortsatte hun.

– Jeg er dypt takknemlig, stolt og rørt, over måten det norske folk har håndtert den største utfordringen for vårt samfunn siden andre verdenskrig. Vi stilte opp for hverandre da gjaldt som mest.

– Ansatte på sykehusene og i eldreomsorgen står i en særstilling. Deres innsats har betydd mye for pasientene de har behandlet og gitt oss alle trygghet og stolthet, sa Solberg.

– Snart kan vi klemme hverandre og gå på konsert

Like før jul ble koronavaksinen til Pfizer/Biontech godkjent for bruk i EU og Norge. 26. desember ankom første leveranse, og dagen etter ble den aller første vaksinen satt.

I starten av 2021 vil den omfattende vaksineprosessen fortsette i stor styrke. I sin nyttårstale hintet Solberg om flere av de gode tingene som venter i enden av regnbuen.

– Snart kommer dagen da vi kan gi hverandre de gode klemmene igjen. Stå tett i tett på konsert og synge av full hals. Samle alle generasjoner i familien til høytider og bursdager. Og russen kan rulle igjen, sa Solberg, som også oppfordret folk til å hjelpe de som er ensomme i pandemien.

– Se dere rundt. Er det noen du tror sitter ensomme, så ta en telefon. Slå av en prat. Hør hvordan det går. Det koster så lite, men betyr så mye.