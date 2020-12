– Det er sjokkerende det som har skjedd i Stavanger

Abokor Elmi i den somaliske foreningen i Stavanger – på vei hjem i fly fra Oslo. Foto: Privat

– Jeg er sjokkert over all smitten i det somaliske miljøet, sier Abokor Elmi. De to moskeene som brukes mest av somaliere er nå stengt.

Publisert: Publisert: Nå nettopp