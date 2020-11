Austrått svømmehall fullbooket på tre minutter – besøkende etterlyser bedre system

Hovedbassenget i Austrått Svømmehall har 10 baner. I ukedagene har skolen fått 9 av dem. Foto: Jan Inge Haga

Besøkende etterlyser et bedre bookingsystem for Austrått Svømmehall og vil ha bedre rutiner for avbestilling: – Ha tålmodighet, svarer avdelingslederen.

