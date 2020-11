Mona Anita Espedal melder seg ut av Høyre – føler seg sviktet

Mona Anita Espedal har meldt seg ut av Høyre, etter at partiet har gått imot et forslag om lik erstatning for omsorgssvikt for barn – uavhengig av kommunetilhørighet.

Mona Anita Espedal følger samvittigheten sin, og melder seg ut av Høyre. Foto: Anders Minge

– Jeg ville bruke politikken til å rydde opp i systemet for barn som blir utsatt for vold. Men Høyre sviktet meg, sier Espedal til Nettavisen.

Mona Anita Espedal ble i fjor utpekt til Norges modigste kvinne av magasinet Tara for sin kamp for erstatning og oppreisning – først mot Sandnes kommune og deretter mot sin tidligere stemor.

Kampen tok hun etter en barndom med systematisk misbruk, vold og omsorgssvikt. På tross av alvorlige forhold, tok det flere år før barnevernet grep inn.

I tiden etterpå har Espedal engasjert seg i politikken, og sitter i kommunestyret for Strand for Høyre. Der er hun blant annet medlem i Levekårsutvalget.

Samvittighetsspørsmål

Men etter et drøyt år i kommunestyret for Høyre, har hun nå bestemt seg for å melde seg ut av partiet.

– Jeg har meldt meg ut etter at Høyre stemte mot store deler av et representantforslag som gjelder erstatning for voldsutsatte barn og foreldelsesfrist for saker med vold mot barn. De sviktet meg, sier Espedal til Nettavisen. Og legger til:

– For meg er dette et samvittighetsspørsmål, og jeg må stå for de sakene jeg brenner for, forklarer hun.

Vil ha lik erstatning

Representantforslaget fra SV handler om å sikre lik erstatning for barn i lignende situasjoner – uavhengig av hvilken kommune personen bor i. Høyre har gått mot store deler av forslaget.

Etter behandling av saken i justiskomiteen, er det bare Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti som støtter hoveddelen av forslaget. I en mildere formulering har partiene fått med seg Fremskrittspartiet, og har dermed flertall.